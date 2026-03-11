Pledoarie pentru studenții din Rep. Moldova

177911 – 11032026 – Deputatul afiliat PSD Alexandrin Moiseev trage un semnal de alarmă cu privire la decizia Ministerului Educației de a interzice cumulul bursei de merit cu bursa pentru românii de pretutindeni. Măsura îi afectează în special pe tinerii din Republica Moldova care studiază în România.

Parlamentarul critică reducerea fondului de burse cu 40% și cere reevaluarea algoritmului de calcul care îi exclude pe studenții basarabeni din alocarea per student. „Nu putem vorbi despre integrare europeană și despre frații noștri de peste Prut în timp ce le reducem brutal resursele și mijloacele pentru motivarea performanței. Mulți dintre acești tineri foloseau una dintre burse exclusiv pentru chirie și utilități, iar cealaltă pentru traiul de zi cu zi. Astăzi, Ministerul îi pune în fața unei alegeri imposibile și, din păcate, riscăm să asistăm la o creștere a abandonului universitar și la o reorientare din partea acestor comunității românești de pretutindeni” a subliniat deputatul.

Alexandrin Moiseev a anunțat depunerea unei întrebări oficiale către Ministerul Educației pentru a obține corectarea acestor inechități.