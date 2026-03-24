PNL face, din nou, scut în jurul lui Bolojan

178037 – 24032026 – Biroul Politic Național al PNL a adoptat luni seara o rezoluție care reafirmă direcția de stabilitate și responsabilitate guvernamentală într-un context economic și politic dificil și stabilește liniile de acțiune în perioada următoare, se arată într-un comunicat al partidului.

PNL va acționa pentru buna guvernare și stabilitate.

PNL va acționa pentru o guvernare eficientă și stabilă, cu următoarele priorități pentru 2026:

Stabilitatea finanțelor publice

Securitate energetică

Eficiență în administrație

Absorbția fondurilor europene și implementarea proiectelor de țară

Economie competitivă pe baze sănătoase

PNL susține stabilitatea guvernamentală și Guvernul Ilie Bolojan.

PSD să revină la o atitudine responsabilă.

PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă.

Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD.

Context:

România se află într-un moment dificil: context internațional complicat, deficit excesiv, presiuni pe absorbția PNRR și o economie fragilă. În acest context, țara are nevoie de stabilitate guvernamentală și predictibilitate.

În același timp, tensiunile generate de PSD în Coaliție sunt de natură să reducă eficiența guvernamentală și să scadă încrederea cetățenilor în Coaliție, se mai arată în comunicatul oficial.

Totuși, în ciuda reconfirmării susținerii lui Ilie Bolojan și a criticilor față de PSD, apele nu s-au limpezit în PNL. Ședința a durat, potrivit unor surse din partid, aproximativ 5 ore, timp în care au existat și poziții contra celor care îl susțin pe Bolojan.

De remarcat că liberalii au fost permanent la curent cu ce se discuta și decidea la ședința USR, iar rezultatul celor două discuții a ieșit în spațiul public ”sincronizat”, atât din punct de vedere al conținutului, cât și al timpului.

Această sincronizare întârește ideea formării unui așa-zis pol de dreapta, ideea care a apărut în spațiul public cu doar câteva ore înainte de ședința PNL. Acest pol ar urma să fie format din PNL, USR și formațiunile neparlamentare PMP, Reper și Forța Dreptei. De altfel, în ceea ce-l privește pe Ludovic Orban, liderul Forța Dreptei, după ce a părăsit Palatul Cotroceni, a recunoscut public că a avut discuții cu Ilie Bolojan pentru reapropierea de PNL. Orban, care după ce l-a sprijinit pe Ciprian Ciucu pentru a deveni primar general al capitalei, revendică o funcție cu mare greutate în conducerea centrală a partidului. Potrivit unor surse, orban vrea să fie secretar general al PNL, în locul lui Dan Motreanu, numit direct de Ilie Bolojan, potrivit statutului partidului. Mai mult, Orban vrea și alte funcții pentru apropiați de-ai săi și conducerea a două organizații PNL din București. Dorințele lui Orban vor fi însă greu de îndeplinit având în vedere opoziția multor lideri județeni față de persoana sa. Aceștia nu uită că Orban, atunci când a fost schimbat din funcția de premier, a scindat partidul, formând Forța Dreptei, slăbindu-i astfel de liberali.

Chiar dacă a fost votată o rezoluție în care se spune că în cazul în care guvernul pică din cauza PSD, liberalii nu vor mai forma o coaliție alături de social-democrați, nu ni se spune cum vor ieși partidele pro-occidentale dintr-o asemenea situație. Asta pentru că PNL are 14% pondere în parlament, iar USR – 12%, în timp ce PSD are 23%, la care se adaugă neafiliații, în jur de 7%. Chiar vrea cineva din actuala coaliție să provoace alegeri anticipate? În toate sondajele, AUR are între 35 și 40% din intenția de vot, iar starea de spirit din societate nu este deloc favorabilă actualei guvernări. Cu o campanie electorală bine țintită (să nu uităm ce s-a întâmplat în cazul Călin Georgescu!) este posibil ca AUR să producă încă un șoc social și să preia singur guvernarea. De acest aspect sunt îngrijorați mulți liberali, mai ales cei din zona de sud a țării.