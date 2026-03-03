Podul de la Ungheni, necesar dar nu e singurul proiect care trebuie finanțat

177833– 03032026 – Deputatul de Botoșani, Alexandrin Moiseev, salută progresele realizate la „Podul de Flori” de la Ungheni, primul pod la nivel de autostradă peste Prut, și subliniază importanța finalizării întregii infrastructuri de conectare între România și Republica Moldova.

Proiectul, care va conecta localitățile Golăiești (Iași) și Zagarancea (Ungheni), are un rol important în facilitarea transportului, comerțului și mobilității între cele două țări.

„Este un moment deosebit pentru dezvoltarea regiunii noastre și pentru întărirea legăturilor cu frații noștri de peste Prut. „Podul de Flori” este un simbol al colaborării între România și Republica Moldova, dar este doar primul pas dintr-un proiect mai amplu care va contribui la integrarea completă a Republicii Moldova în rețeaua transeuropeană de transport”, a declarat deputatul Alexandrin Moiseev.

Cu toate acestea, deputatul consideră că este nevoie ca Guvernul să aloce fonduri adecvate și să sprijine toate proiectele de infrastructură în curs, pentru a asigura finalizarea acestora în termenii stabiliți. „Nu putem lăsa proiectele de infrastructură să rămână în așteptare. Este necesar ca Guvernul să se asigure că lucrările la toate celelalte poduri și căi de comunicare planificate peste Prut sunt finalizate cât mai curând. Acestea vor facilita nu doar transportul de mărfuri, dar și dezvoltarea economică a regiunii, beneficiind milioane de români de pe ambele maluri ale Prutului”, a adăugat parlamentarul.

De asemenea, deputatul a subliniat că pentru finalizarea întregii rețele de infrastructură este mevoie de o coordonare eficientă între autoritățile din România și cele din Republica Moldova, iar finanțarea europeană trebuie să fie utilizată la capacitate maximă. „Aceste poduri nu sunt doar lucrări de infrastructură, ci sunt o investiție în viitorul nostru comun. Guvernul trebuie să continue să investească în aceste proiecte strategice pentru a sprijini dezvoltarea economică și apropierea Republicii Moldova de România și Uniunea Europeană”, a concluzionat deputatul.