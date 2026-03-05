Polițiștii români vor fi formați după modelul Academiei FBI de la Quantico

177856 – 05032026 – Secretarul de Stat în MAI Bogdan Despescu a avut o întrevedere cu John Hanley, procuror federal, coordonatorul OPDAT (Biroul pentru Dezvoltarea, Asistența și Instruirea Procurorilor din Străinătate) pentru România și Bulgaria, din cadrul Departamentului pentru Justiție (DOJ) al SUA.

Discuțiile au vizat cooperarea pentru combaterea criminalității organizate transfrontaliere, sub toate formele sale de manifestare. Accentul va fi pus pe securitatea frontierelor, combaterea migrației ilegale și a criminalității cibernetice, teme de maxim interes pentru autoritățile de la Washington și București. A fost reiterat obiectivul de a consolida cooperarea cu partea americană, prin schimb de bune practici și informații, pentru a contracara provocările în materie de securitate.

Componenta de pregătire a personalului MAI a constituit un alt punct de interes al discuțiilor, evidențiindu-se disponibilitatea părții americane de a oferi sprijin prin desfășurarea de activități de formare pe domeniile care intră în competența FBI, inclusiv urmând modelul Academiei FBI de la Quantico.