Populația va plăti același preț la gaz până la 31 martie 2027

177867 – 06032026 – Guvernul a a stabilit un mecanism care are ca efect plafonarea prețului la gaze pentru consumatorii casnici la 0,31 lei/kwh până la 1 aprilie 2027.

România este prima țară din Uniunea Europeană care a adoptat o astfel de măsură de protecție de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, a spus ministrul energiei, care a adăugat că executivul lucrează și la găsirea unor soluții pentru sprijinirea firmelor.

Potrivit premierul Ilie Bolojan, măsura a fost luată pentru asigurarea unei predictibilități economice și sociale până în 2027, când este anticipată o dublare a capacității de alimentare cu gaze naturale a României, dar și din cauza situației din zona Golfului, care va genera creșteri de prețuri la combustibil.

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a explicat că măsurile au fost discutate cu fiecare dintre companiile implicate. Astfel, pentru producătorii de gaze naturale din România, care aveau preț reglementat până în 31 martie la 120 de lei/Mw, prețul scade la 110 lei, dar datorită mecanismului prin care ei sunt scutiți de impozitul pe venit special își păstrează o marjă de funcționare și de profitabilitate.

Ivan a mai anunțat că se lucrează la un set de măsuri care să protejeze și companiile de oscilațiile neprevăzute ale prețurilor la energie de pe piețele internaționale.