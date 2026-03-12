Precizări ANOFM

177938– 12032026 – În contextul recentelor informații apărute în spațiul public privind posibila utilizare repetată a subvențiilor pentru angajare prin încadrarea succesivă a acelorași persoane la diferite societăți, situație facilitată de neclarități legislative, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) face următoarele precizări:

În perioada 2025-prezent, Serviciul Control și Recuperare Debite din cadrul ANOFM a efectuat 20 de acțiuni de control, din care 19 au fost realizate programat și 1 control inopinat.

Conform tematicii de control, aprobate de conducerea agenției, unul dintre obiectivele abordate în cadrul acțiunilor de control a fost verificarea acordării măsurilor de stimulare a persoanelor juridice şi fizice pentru încadrarea în muncă a persoanelor peste 45 de ani, conform art.85, din Legea nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Raportat la acest obiectiv, au fost constatate suspiciuni de nereguli cu privire la acordarea de subvenții în mod repetat unor societăți, pentru aceleași persoane care se mai regăsesc subvenționate, anterior la alte firme și care au încetat raporturile de muncă prin demisie.

Potrivit art. 81 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, demisia reprezintă un act unilateral al angajatului. Cu toate acestea, în numeroase situații, aceste persoane se reînregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și sunt repartizate către alți angajatori. Acești angajatori le oferă angajare imediată, în proporție de 100%, și solicită, la rândul lor, subvenționarea locurilor de muncă pentru respectivele persoane.

Această practică, ce constă în încadrarea repetată a acelorași persoane la diferite societăți, are ca efect accesarea succesivă a subvențiilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj de către respectivele societăți, aparent în mod formal, fără a urmări integrarea durabilă a persoanelor aflate în dificultate pe piața muncii, contravenind astfel scopului urmărit de Legea nr.76/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv menținerea pe termen lung a raporturilor de muncă.

[Art.85 alin. (1) din Legea nr.76/2002 – “Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată, tineri NEET sau persoane aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 lit. g) primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.”]

[Art.81, alin. (1) din Legea nr.53/2003 – „Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.”]

În cazul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă verificate unde ponderea acestui fenomen nu este semnificativă raportat la volumul convențiilor încheiate, în vederea prevenirii riscului de fraudă privind finanţarea măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, au fost dispuse, prin intermediul actelor de control, verificarea cu celeritate, de către structurile teritoriale de control măsuri active, în conformitate cu prevederile Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asiguratorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul președintelui ANOFM nr.279/2004, cu modificările și completările ulterioare, a tuturor cazurilor identificate în urma controlului.

De asemenea, în cazul a 2 agenții județene pentru ocuparea forței de muncă, AJOFM Gorj respectiv AJOFM Galați, în care a fost constatată o frecvență ridicată a cazurilor de subvenționare multiplă, ce presupune încetarea contractului individual de muncă prin demisie, urmată de reînregistrarea imediată ca șomeri și repartizarea rapidă la alți angajatori din același domeniu, “pază și protecție” care solicită, la rândul lor, subvențiile prevăzute de art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. Se conturează, astfel, suspiciunea rezonabilă că beneficiarii acestor măsuri, respectiv societățile comerciale prezentate în actele de control, au urmărit, prin mijloace directe sau indirecte, inclusiv prin posibile presiuni asupra angajaților ori prin înțelegeri prealabile, determinarea formală a încetării raporturilor de muncă prin demisie, în scopul evitării obligației de restituire a sumelor primite cu titlu de subvenție timp de 12 luni și/sau obținerea în mod repetat și nejustificat a subvențiilor pentru aceleași persoane, comportament ce contravine scopului urmărit de legiuitor prin instituirea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă prevăzute de lege, respectiv integrarea durabilă a persoanelor aflate în dificultate pe piața muncii.

În acest context, întrucât competențele organelor de control măsuri active din cadrul ANOFM nu includ investigarea și sancționarea unor posibile astfel de conduite, s-a dispus sesizarea entităților abilitate, în vederea stabilirii situației de fapt și de drept și a dispunerii măsurilor legale ce se impun. Identificarea unor astfel de situații este mult mai facilă începând din anul 2025, când activitatea de control s-a eficientizat, prin implementarea procesului de digitalizare a serviciilor specifice domeniului de șomaj și ocupare a forței de muncă, eșantionarea specifică activității având la bază o analiză de risc efectuată prin intersectarea bazelor de date din sistemul informatic integrat.

Totodată, pentru eliminarea acestei practici, ANOFM a propus modificarea Legii 76/2002.