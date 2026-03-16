Premierul spune doar ce-i convine. Dacia nu-și mută producția doar din motive de taxe, ci și din cauza prețului mare la energie și a întârzierii construcției infrastructurii. Aici se adaugă și lipsa de predictibilitate

177967– 16032026 – Reducerile de capacităţi de producţie ale multinaţionalelor care activează în România sunt de natură a îngrijora, a afirmat premierul Ilie Bolojan la Digi24. În acest context, el le reaminteşte politicienilor care îl critică pentru reducerea taxei pentru marile companii că reprezentanţii acestora au atras atenţia, de mai mult timp, asupra faptului că productivitatea le este afectată de unele măsuri fiscale, iar efectele măsurilor luate în trecut se văd acum.

„Orice reducere de capacitate de producţie, orice pierdere de comenzi la companiile care sunt coloana vertebrală a economiei, în mod evident, înseamnă nişte scăderi, nişte locuri de muncă în minus, nişte salarii bune care se pierd, nişte familii care trebuie să-şi caute alte soluţii. Se pierde din competitivitate, asta într-adevăr mă îngrijorează. Dar, dacă veţi întreba orice lider politic care s-a întâlnit cu cei de la Dacia-Renault sau cu cei de la Ford, care sunt două companii care practic ţin exporturile noastre pe piaţă, nu cred că vor avea tupeul să nu recunoască că la fiecare întâlnire li s-a spus: dacă nu ne scoateţi această taxă de 1% avem probleme serioase în interiorul grupurilor noastre pentru că grupurile lansează comenzi de maşini”, a declarat şeful Executivului într-un interviu acordat duminică seară la Digi 24.

Ilie Bolojan a precizat că, deşi taxa a fost redusă anul acesta, deciziile privind reducerea de personal sau restrângerea activităţii în marile companii multinaţionale se iau cu un an sau doi de zile înainte, pe baza unor analizele de cost, iar marile companii cum e Dacia, în funcţie de analiza de piaţă, pot decide să mute producţia acolo unde le este mai avantajos.

„Şi atunci, că ne place, că nu place, nu suntem singuri în lumea asta şi inclusiv în interiorul grupurilor care au companii în România este o competiţie pentru a prinde comenzi pentru a fabrica un anumit model de maşină într-o ţară sau alta, pentru a prinde un contract important şi deci această măsură pe care am luat-o şi pe care eu o susţin cred că va îndrepta lucrurile şi ne va face mai atractivi pentru mari investiţii, că sunt companiile româneşti care vor să se dezvolte sau companiile străine care vor să vină pe aceste pieţe”, a adăugat prim-ministrul.

Premierul nu a făcut referire însă și la numeroasele și frecventele modificări ale Codului Fiscal, nici la problema pe care reprezentanții companiei Dacia o reclama de mulți ani: lipsa infrastructurii, mai ales a autostrăzii Pitești-Sibiu, nici la costurile foarte mari cu energia electrică și, nu în ultimul rând, la programele economice impredictibile.

În prezent, Dacia Mioveni exportă 90% din producție.

Uzina de la Mioveni a anunțat că va concedia 1.200 de persoane, iar două noi modele de autoturism vor fi fabricate în Turcia și Slovenia.