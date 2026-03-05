Premiu donat Ucrainei de Kovesi

177858 – 05032026 – Premiul a fost acordat procurorului-şef european, Laura Codruţa Kovesi, pentru susţinerea independenţei justiţiei, combaterea criminalităţii financiare şi acţiunea sa hotărâtă în construirea instituţiilor europene ale statului de drept, anunţă Parchetul European (EPPO).

Ceremonia a avut loc la Vechea Primărie din Leipzig în prezenţa lui Frans Timmermans, fost vicepreşedinte al Comisiei Europene, care a ţinut discursul laudativ, şi a doamnei Stefanie Hubig, ministrul federal al justiţiei din Germania.

Laura Codruţa Kovesi s-a declarat onorată de primirea distincţiei ce poartă numele lui Robert Blum, “un simbol al curajului şi responsabilităţii civice”, şi a anunţat că suma aferentă premiului va fi donată Ucrainei, “ca semn de solidaritate cu cei care apără astăzi valorile democratice ale Europei”.

Premiul Leipzig Robert Blum pentru Democraţie onorează moştenirea democratică a lui Robert Blum, o figură marcantă a Revoluţiei din Martie 1848/1849. Acesta recunoaşte angajamentul faţă de democraţie, libertatea de exprimare, iluminism, schimbare non-violentă şi înţelegere în Germania, Europa şi în lume.