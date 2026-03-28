Legea bugetului de stat și cea a asigurărilor sociale au fost publicate în Monitorul Oficial

178079 – 28032026 – Legea bugetului de stat și cea a asigurărilor sociale de stat pe acest an au fost publicate vineri seară în Monitorul Oficial, astfel că vor intra în vigoare luni.

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat vineri Legea bugetului de stat pe anul 2026 şi Legea asigurărilor sociale de stat.

Curtea Constituţională a României a respins, joi, sesizările AUR în legătură cu cele două proiecte, stabilind că actele normative sunt constituţionale.

Alianţa pentru Unirea Românilor a contestat la Curtea Constituţională legile bugetului pentru anul 2026, solicitând ”oprirea intrării în vigoare a unor acte normative profund viciate şi sancţionarea derapajelor unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetăţeni”.

Cele două legi au fost adoptate în şedinţa comună a Parlamentului din 20 martie.