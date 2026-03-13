Primăria Sectorului 2 a luat la puricat concediile medicale

177945– 13032026 – După ce, în urma reorganizării aparatului administrativ din luna iunie 2025, a fost observată o creștere semnificativă a numărului de concedii medicale, Primăria Sectorului 2 a cerut instituțiilor abilitate să verifice eventualele nereguli.

Potrivit Primăriei Sectorului 2, doar în luna iulie 2025 au fost acordate 113 concedii medicale, cu aproximativ 50% mai multe decât în aceeași perioadă a anului precedent, însumând 1.142 de zile de absență și generând cheltuieli suplimentare de aproximativ 250.000 lei din bugetul local.

Raportul rezultat în urma controalelor privind modul de acordare și justificare a concediilor medicale, a confirmat suspiciunile privind existența unor nereguli și a dus la aplicarea de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 128.000 lei.

În urma verificărilor au fost identificate 22 de situații de abateri, pentru care au fost aplicate 11 avertismente și 15 amenzi (CAS Argeș – 1 avertisment, fără amenzi, CAS Călărași – 3 avertismente, fără sancțiuni financiare, CAS Ilfov – 7 avertismente și 5 amenzi, în valoare totală de 38.000 lei, CAS Municipiul București – 9 amenzi, în valoare totală de 84.000 lei; și CASA OPSNAJ – 1 amendă, în valoare de 6.000 lei).

Raportul evidențiază mai multe tipuri de abateri recurente. Printre cele mai frecvente se numără lipsa adeverinței de salariat sau prezentarea acesteia într-o formă neconformă, eliberarea adeverințelor după acordarea concediului medical sau adeverințe care nu erau valabile la momentul emiterii certificatului, lipsa menționării regimului igieno-dietetic și a indicațiilor terapeutice în documentația medical, neconcordanțe între evidența primară a cabinetelor medicale și certificatele de concediu medical eliberate și nerespectarea prevederilor legale privind data acordării concediului medical. De asemenea, au fost identificate situații punctuale precum nepropunerea pensionării pacientului la expirarea perioadei maxime de concediu medical sau eliberarea necorespunzătoare a certificatelor medicale.