PSD discută din nou despre un guvern fără Bolojan și fără USR

178022 – 23032026 – Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte, în această dimineață pentru a discuta, din nou, despre poziția față de prim-ministrul Ilie Bolojan și față de USR. După cum se știe, prteședintele PSD, Sorin Grindeani, a declarat de mai multe ori, în special înaintea votului pentru buget, că partidul pe care îl conduce analizează serios opțiunea de a guverna fără USR și cu un alt premier, tot din partea PNL. Social-democrații sunt nemulțumiți de atitudinea lui Ilie Bolojan care ”una zice, alta face”, iar relația cu USR este rece spre inexistentă. Grindeanu spune că de această dată consultarea va fi mai largă, un cuvânt cu greutate urmând să fie cel al aleșilor locali.

Ședința, de astăzi se va desfășura în sistem hibrid, și are ca principal subiect stabilirea calendarului intern pentru consultările în urma cărora se va decide dacă PSD rămâne sau nu la guvernare.

Președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, declara recent că toate variantele sunt pe masă, cu două excepții. PSD nu va vota un guvern minoritar și nu va face alianță cu AUR.

Liderul PSD spunea că votul intern va fi probabil influențat și de ultimele evoluții și negocieri.

De asemenea, săptămâna viitoare, Sorin Grindeanu va avea la Bruxelles discuții cu socialiștii europeni privind evaluarea internă și funcționarea coaliției.

Un rezultat concret îl vom cunoaște în a doua parte a lunii aprilie.

În ultimul sondaj publicat de Avangarde, realizat în perioada 10-17 martie 2026, PSD este cotat cu 22% din opțiunile electoratului, în urma AUR, care are 35%, dar înaintea PNL – 14% și USR – 11%.