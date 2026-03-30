Puterile din statele UE nu vor să mai aplice directivele Comisiei Europene

178088 – 30032026 – Comisia ia măsuri împotriva mai multor state membre ale UE care nu i-au notificat măsurile pe care le-au adoptat pentru a transpune directive ale UE în legislația lor națională.

Termenul de transpunere a acestor directive a expirat recent. Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere acestor state membre, acordându-le două luni pentru a răspunde și a finaliza transpunerea directivelor. În cazul în care nu reușesc să facă acest lucru, Comisia poate trece la pasul următor și poate emite un aviz motivat. Statele membre în cauză nu au reușit să transpună pe deplin directivele UE.

Comisia îi îndeamnă să ia măsuri imediate pentru a-și aduce legile în conformitate cu cerințele UE.

Comisia solicită statelor membre să transpună pe deplin Directiva Omnibus privind Punctul Unic de Acces European (ESAP) pentru a asigura accesul investitorilor la informațiile publice corporative

Comisia Europeană a decis să deschidă proceduri de infrigement împotriva Belgiei, Bulgariei, Ciprului, Danemarcei, Estoniei, Greciei, Spaniei, Franței, Italiei, Letoniei, Luxemburgului, Lituaniei, Maltei, Țărilor de Jos, Poloniei, Portugaliei, României, Sloveniei și Suediei pentru că nu au transpus pe deplin Directiva Omnibus privind Punctul unic de acces european (ESAP) (Directiva UE 2023/2864) în legătură cu modificările introduse în 15 directive care solicită transmiterea dezvăluirilor către ESAP într-un format specific cu metadate însoțitoare.

Termenul limită pentru transpunerea acestor modificări a fost 10 ianuarie 2026. Directiva ESAP Omnibus face parte din pachetul legislativ mai larg ESAP, menit să ofere investitorilor și părților interesate un mecanism centralizat care oferă informații publice ușor accesibile, comparabile și utilizabile.

Comisia solicită statelor membre să transpună pe deplin a șasea directivă privind cerințele de capital în ceea ce privește competențele de supraveghere, sancțiunile, ramurile din țări terțe și riscurile de mediu, sociale și de guvernanță

Comisia Europeană a decis să deschidă proceduri de încălcare a dreptului comunitar prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Germaniei, Estoniei, Irlandei, Greciei, Spaniei, Franței, Croației, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Țărilor de Jos, Austriei, Poloniei, Portugaliei, României, Slovaciei, Finlandei și Suediei pentru netranspunerea integrală a celei de-a șasea directive de modificare privind cerințele de capital (Directiva (UE) 20924 – CRD/161).

CRD6 este o actualizare a cadrului bancar prudențial al UE, care urmărește armonizarea regulilor pentru furnizarea de servicii bancare de către întreprinderile din țări terțe din UE, prin supunerea acestora la un set de cerințe minime și reguli minime armonizate pentru furnizarea de servicii.

Termenul limită pentru transpunerea directivei în legislația națională a fost 10 ianuarie 2026. Până în prezent, 22 de state membre nu au comunicat Comisiei transpunerea completă a directivei.

Comisia solicită statelor membre să transpună pe deplin Directiva privind probele electronice

Comisia Europeană a decis să deschidă proceduri de încălcare a dreptului comunitar trimițând o scrisoare de punere în întârziere către Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Finlanda și Suedia pentru că nu au comunicat transpunerea completă a Directivei privind probele electronice (Directiva (UE) 2023/1544). Directiva oferă autorităților naționale un canal de încredere pentru a obține e-dovezi de la furnizorii de servicii din UE, chiar dacă sediul lor este într-o țară terță. Conform directivei, toți furnizorii de servicii care oferă servicii în Uniune trebuie să desemneze un reprezentant legal sau o unitate desemnată pentru a primi, a respecta și a pune în aplicare cererile de colectare a probelor electronice de la autoritățile de aplicare a legii. De exemplu,

procurorii sau judecătorii din UE pot obține rapid date relevante pentru anchetele sau procedurile penale de la o companie cu sediul în afara UE, contactând reprezentantul său legal în UE. Statele membre au avut termen până la 18 februarie 2026 să transpună directiva în legislația lor națională.