Radio România: Semnal de alarmă după prima săptămână a campaniei „Stai sigur pe net”

177896 – 10032026 – La o săptămână de la lansarea campaniei naționale „Stai sigur pe net”, Radio România aduce în atenția publicului date preliminare îngrijorătoare privind impactul rețelelor sociale asupra minorilor. Campania, lansată pe 2 martie pe toate posturile SRR, a generat deja dezbateri ample cu experți în etică, psihologie și protecția copilului.

Date alarmante: Peste 4 ore pe zi în social media afectează sănătatea mintală

În cadrul unei dezbateri recente la Radio România Actualități, conferențiarul dr. Emilian Mihailov a prezentat concluziile preliminare ale unui studiu aflat în desfășurare, care analizează trei direcții critice: dependența, capacitatea de învățare și starea de bine a adolescenților.

„Datele arată că utilizarea social media mai mult de patru ore pe zi este asociată cu scăderea capacității de învățare și distragerea atenției. Cel mai grav este că observăm o creștere accelerată a problemelor de sănătate mentală; avem dovezi cauzale că utilizarea excesivă a rețelelor sociale contribuie direct la apariția depresiei în rândul tinerilor”, a avertizat dr. Emilian Mihailov.

Realitatea din spatele ecranului: Doar 5% dintre copii cer ajutorul adulților

Parteneriatul cu organizațiile de profil confirmă urgența acestui dialog național. Andreea Hurezeanu, coordonator de parteneriate și promovare la Organizația Salvați Copiii, a prezentat cifre care indică o prăpastie profundă de comunicare între generații:

Peste 70% dintre copii petrec cel puțin trei ore zilnic online.

60% au fost martori la cazuri de cyberbullying, iar aproape jumătate au fost contactați de persoane necunoscute.

68% au întâlnit conținut nepotrivit sau înfricoșător.

Doar 5% dintre copii aleg să discute cu un adult despre aceste experiențe traumatizante.

Vocea tinerilor: „Cuvintele dor și după ce ecranul se stinge”

Din perspectiva elevilor, mediul online arată realitățile din școală. În cadrul intervențiilor de la Radio Constanța, elevii au vorbit deschis despre realitatea dură a bullying-ului și necesitatea precauțiilor digitale.

Demetria Ana Mărgărit, vicepreședintele Consiliului Județean al Elevilor din Constanța, a subliniat că violența online este o prezență zilnică: „Nu înseamnă doar lovituri, ci și mesaje trimise online care rămân în mintea unui copil mult timp după ce ecranul se stinge”.

În completare, Theodora Sorici, elevă la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, a oferit sfaturi practice colegilor săi: „Niciodată nu postezi la ce liceu ești sau unde locuiești, unde iti petreci majoritatea timpului. Dacă un mesaj pare prea bun să fie real, dai block și închizi contul”.

Expertiză și educație: Dincolo de interdicții

Latura tehnică și educațională a fost întărită de Ciprian Cazacu, manager de platformă online, care pledează pentru transformarea educației digitale într-o materie obligatorie: „Interdicțiile nu funcționează. Avem nevoie de dialog constant acasă și de o responsabilizare a companiilor tech, care nu trebuie să exploateze vulnerabilitățile copiilor”.

Ce urmează în campania „Stai sigur pe net”

Radio România continuă campania cu analize despre provocările virale periculoase, fenomenul sexting și izolarea socială. Prin intervenții live și mărturii reale, proiectul rămâne o resursă importanta pentru părinți și profesori, oferind soluții concrete pentru o viață digitală echilibrată.

Identitatea online: Ce, cât și unde postăm?

Provocările virale: De la „glumă” la tragedie.

Jocurile online: Distracție sau dependență?

Influenceri vs. modele reale: Cine dictează valorile noilor generații

Societatea Română de Radiodifuziune vă adresează invitația de a vă alătura campaniei naționale de conștientizare „Stai sigur pe net!”, un demers jurnalistic și civic dedicat protecției și educației digitale a generațiilor tinere – #staisigurpenet.