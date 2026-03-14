Rambursări ilegale de TVA si evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 18 milioane de lei

177957– 14032026 – Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Structura Centrală din cadrul ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală au identificat un mecanism complex prin care un grup de opt societăți comerciale, controlate în fapt de aceleași persoane, au creat un circuit economic fals cu scopul obținerii ilegale de sume de bani de la bugetul de stat cu titlul de rambursări de TVA.

Ca urmare a investigațiilor specifice efectuate, inspectorii au constatat că un grup de persoane aflate într-un cerc relațional (prieteni, cunoștințe) au fost interpuse ca administratori de drept de către o persoană care controla efectiv activitatea acestor societăți (administratorul de fapt). Împreună, aceștia participau activ la crearea aparențelor unui circuit economic real, utilizând proceduri de facturare fictivă între societăți, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale și obținerea nelegală a rambursărilor de TVA.

În fapt, persoanele implicate, prin intermediul celor opt societati, pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursãri de TVA, au mărit artificial TVA deductibilă prin emiterea unor facturi de avans fictive, fără fundament economic.

Ca urmare a exercitării dreptului de deducere a TVA aferent facturilor de avans de la entitățile anterior menționate și care nu au avut la bază operațiuni reale, s-au solicitat și s-au obținut sume de bani cu titlu de rambursări ori compensări de la bugetul de stat în cuantum de peste 18 milioane de lei. Ulterior aprobării rambursării de TVA și a încasării ilegale a sumelor aferente, facturile de avans în cauză au fost stornate.

În vederea recuperării prejudiciului adus bugetului de stat, inspectorii ANAF Antifraudă au procedat la instituirea măsurilor asigurătorii asupra tuturor activelor identificate ca aparținând societății, respectiv 46 de imobile si 5.386 mp de teren intravilan.

Totodată, s-a constatat că una dintre societatile implicate, respectiv societatea care a obținut sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul capitalei, iar în cadrul investigațiilor au fost identificate imobile care au fost vândute și revândute către persoane diferite în baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite.

În această cauză, inspectorii Antifraudă desfășoară în continuare investigații și verificări și față de alte entități, persoane juridice și persoane fizice, implicate în acest mecanism complex de fraudă.

DGAF reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea și angajamentul autorităţilor în combaterea evaziunii fiscale şi în asigurarea echităţii fiscale pentru toţi contribuabilii. Totodată, evidențiază în atenția populației, că achiziția de imobile cu discount generos la plata integrală în avans, cu promisiunea livrării ulterioare, este o practică care poate ascunde o fraudă.