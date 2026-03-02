Cifre amețitoare ale EPPO: mai nou, frauda vamală se face cu bunuri originale

177826– 02032026 – La sfârșitul anului 2025, Parchetul European (EPPO) investiga 3.602 cazuri (o creștere de 35% față de 2024), cu un prejudiciu total estimat de 67,27 miliarde de euro pentru UE și bugetele naționale, de trei ori maim ult comparative cu 2024. Peste două treimi din prejudiciul estimat (45,01 miliarde de euro) sunt legate de frauda cu TVA și frauda vamală, scoțând la lumină o industrie criminală care a fost ignorată sau tolerată de prea mult timp.

În 2025, EPPO a deschis 2.030 de noi cazuri, ceea ce este cu 35% mai mult decât în 2024. În timp ce cazurile de fraudă a cheltuielilor (legate de fonduri, subvenții sau ajutoare UE) reprezintă 68% din investigațiile active (2.450), acestea reprezintă 27% din prejudiciul total estimat. Un total de 512 cazuri active au provenit din Facilitatea de recuperare și reziliență (RRF), instrumentul cheie al NextGenerationEU, care demonstrează o creștere bruscă față de 2024 (66,7%). Datorită volumului mare de plăți așteptat până în decembrie 2026, riscul rămâne ridicat pentru fraudă și corupție.

Activitatea judiciară în 2025

Rata condamnărilor în cazurile EPPO se apropie de 95%, iar cu 275 de rechizitorii depuse anul trecut (cu 34% mai mult decât în 2024), EPPO aduce tot mai mulți autori de fraude UE la judecată în fața instanțelor naționale. Judecătorii au acordat, de asemenea, ordine de înghețare de 1,13 miliarde de euro în investigațiile EPPO, în timp ce valoarea activelor efectiv înghețate în cursul anului s-a ridicat la 288,93 milioane de euro.

În 2025, EPPO a primit și procesat 6.966 de sesizări și plângeri de infracțiuni, în creștere cu 6%, determinată în principal de sesizări de la părți private (4.629), precum și de la autoritățile naționale (2.107). Numărul de rapoarte primite de la instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE (IBOA) rămâne însă scăzut (143). Acest lucru arată că nivelul de detectare a fraudei care afectează interesele financiare ale UE se îmbunătățește și că gradul de conștientizare a publicului cu privire la EPPO și încrederea în activitatea sa continuă să crească.

O nouă perspectivă asupra crimei organizate

Investigațiile EPPO demonstrează că acțiunile infracționale care își desfășoară activitatea în domeniul TVA și al fraudei vamale obțin profituri foarte mari, confruntându-se în același timp cu riscuri relativ scăzute. Aceasta explică de ce activitățile criminale convenționale care se concentrează pe bunuri ilegale (bunuri contrafăcute, droguri, arme etc.) sau pe exploatarea criminală a persoanelor vulnerabile (exploatarea muncii, prostituția, traficul de persoane) sunt din ce în ce mai combinate cu, sau chiar înlocuite cu, activități criminale legate de comerțul cu bunuri legale, efectuate utilizând modalități penale care cauzează prejudicii masive intereselor financiare atât ale UE, cât și ale statelor sale membre. Aceste activități rămân greu de detectat dintr-o perspectivă pur națională.

EPPO a observat recent un nivel alarmant de ridicat de fraudă orchestrat de grupuri criminale organizate la scară largă, legat de importul și vânzarea de mărfuri originare din afara UE, cu o influență puternică a rețelelor criminale chineze.

2025 în cifre

Unele dintre cifrele cheie, valabile la 31 decembrie 2025:

602 investigaţii active cu pagube estimate la 67,27 miliarde de euro;

966 rapoarte de infracțiune procesate;

au fost deschise 2.030 de anchete (+35%), cu un prejudiciu estimat la 48,7 miliarde de euro;

275 rechizitori depuse (+34%), cu 1. 438 de persoane inculpate;

1,13 miliarde de euro în ordine de înghețare acordate și active în valoare de 288,93 milioane de euro înghețate;

27% dintre investigațiile active (981) au fost legate de cazuri de fraudă a veniturilor (TVA + Vamă), dar reprezintă 67% din prejudiciul total estimat (45,01 miliarde de euro);

68% dintre investigațiile active (2.450) sunt cazuri de fraudă a cheltuielilor (fraudă subvenționată), cu un prejudiciu estimat la 18,67 miliarde de euro (peste 27% din daunele totale estimate);

Prejudiciul estimat notificat către Comisia Europeană și IBOA în cazurile de fraudă a cheltuielilor, în vederea recuperării pentru bugetul UE: 171,3 milioane de euro;

Prejudiciul estimat notificat către Comisia Europeană și alte IBOA în cazuri de fraudă a veniturilor: 1,19 miliarde de euro.