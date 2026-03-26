Reorganizarea traseelor metropolitane: nouă linii modificate, trei suspendate, iar alte două linii vor fi preluate de STV SA de la STB SA

178064 – 26032026 – Începând de sâmbătă, 28.03.2026, o parte a rețelei de transport metropolitan din Regiunea București – Ilfov va fi reorganizată, nouă linii urmând să fie modificate, iar trei suspendate. Totodată, două linii vor fi operate de Serviciul Transport Voluntari – STV SA, fiind preluate de la Societatea de Transport București – STB SA.

Astfel, de sâmbătă, 28 martie, vor intra în vigoare următoarele modificări:

– Liniile 418, 419, 420 și 465 vor avea capătul la CFR Progresul, în loc de Piața Eroii Revoluției.

– Liniile 421 și 424 vor avea capătul la Depoul Alexandria, în loc de Ghencea.

– Liniile 438 și 475 vor avea capătul la stația de metrou „Tudor Arghezi”, în loc de Piața Sudului.

– Linia 472 va fi prelungită, urmând să funcționeze între M Nicolae Teclu și Căldăraru.

– Liniile 406, 460 și 461 vor fi suspendate.

– Liniile 447 și 447B vor fi operate de Serviciul Transport Voluntari – STV SA, în loc de Societatea de Transport București – STB SA, ca până acum.

Ca urmare a acestor măsuri, călătorii vor beneficia de o frecvență mai bună a autobuzelor și vor avea legături cu transportul de mare capacitate, cum ar fi tramvaiul sau metroul.

La capătul CFR Progresul vor putea fi accesate tramvaiele liniilor 7 (cu un interval de succedare de aproximativ 6-10 minute) și 25 (cu un interval de succedare de aproximativ 5-8 minute).

La capătul Depoul Alexandria, călătorii se pot transborda în tramvaiele liniei 32, care au un interval de succedare de aproximativ 4-6 minute.

La capătul M Tudor Arghezi, există legătura cu Magistrala 2 de metrou, ale cărei trenuri au un interval de succedare de aproximativ 3-8 minute.

Mai multe informații despre programele de circulație pot fi aflate pe platforma maps.mo-bi.ro, pe aplicația gratuită InfoTB sau pe site-urile operatorilor de transport: stb.ro și stvsa.ro.