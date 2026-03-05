Revenirea în țară a unui grup de 250 de persoane din Emiratele Arabe Unite – Dubai

Revenirea în țară a unui grup de 250 de persoane din Emiratele...

În cursul zilei de 5 martie 2025, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București au sosit două curse aeriene din direcția Dubai, având la bord un total de 250 de cetățeni români care au revenit în țară din Emiratele Arabe Unite, potrivit MAE.

Prima cursă, operată de compania FlyDubai, cu numărul FZ1795, din direcția Dubai, a aterizat la ora 00:17, având la bord 138 de pasageri români.

Cea de-a doua cursă, operată tot de compania FlyDubai, cu numărul FZ1709, a aterizat la ora 08:30, transportând 112 pasageri români.

O altă aeronavă a decolat în cursul zilei de astăzi din Dubai cu destinația București.

În continuarea demersurilor de sprijinire a cetățenilor români afectați de deteriorarea accentuată a situației de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că dintre cetățenii români care și-au anunțat prezența și au solicitat asistență consulară, din evidența MAE s-au întors în țară 744 de persoane.

Celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României din regiune, menține contactul cu cetățenii români afectați de conflictul din Orientul Mijlociu, precum și cu autoritățile statelor din regiune și va continua să acorde asistență și protecție consulară, cu prioritizarea siguranței cetățenilor români, în funcție de evoluția situației de securitate.

MAE reiterează recomandările adresate cetățenilor români în acest context: https://www.mae.ro/node/68212 .

MAE recomandă verificarea în mod sistematic a informațiilor transmise de liniile aeriene, atât pe site-urile oficiale, cât și prin SMS sau e-mail, în funcție de opțiunile selectate în relația cu operatorul aerian. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să verifice dacă au primit bilete reprogramate pentru zborurile afectate și să urmărească în permanență instrucțiunile comunicate de companiile aeriene.

Este recomandat să vă prezentați la aeroport doar atunci când sunteți anunțați și chemați de către reprezentanții liniilor aeriene.