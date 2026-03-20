România, Bulgaria, Moldova și Ucraina vor cheltui ”la comun” fonduri europene

178009 – 20032026 – România, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina au înființat „Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială”. La Parlament a fost constituită oficial Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială (GECT) EAST GATE – prima structură de acest tip înregistrată în România și cea mai amplă din estul Uniunii Europene.

La ea participă peste 250 de autorități publice locale din România, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, interesate de dezvoltarea cooperării transfrontaliere și accesarea directă a fondurilor europene.

Sediul GECT EAST GATE va fi la Constanța.

Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a fost ales în unanimitate primul președinte al GECT EAST GATE, urmând să coordoneze consolidarea instituțională și dezvoltarea parteneriatelor regionale.