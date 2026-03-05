România propune un regulament pentru continuarea programului SAFE

177857– 05032026 – În cadrul unei întâlniri pe care ministrul Apărării, Radu Miruță, a avut-o la Bruxelles cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, oficialul român a propus ca, pentru o continuare a programului SAFE, să fie gândit un regulament care sa includă maparea exactă a facilităților industriale existente și includerea directă a acestora în program.

Totodată, ministrul Miruță și președinta Metsola au discutat despre pericolul dezinformării și despre soluțiile tehnice, versus cele politice, cu privire la acest flagel.

În contextul evoluțiilor de securitate din vecinătatea estică, ministrul Miruță a reiterat importanța menținerii unei atenții sporite asupra regiunii Mării Negre, în contextul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei, precum și a implicațiilor mai largi generate de instabilitatea din alte regiuni, inclusiv din Orientul Mijlociu. Oficialul român a subliniat necesitatea unei abordări coerente și unitare la nivel european și euro-atlantic, în coordonare strânsă cu NATO.