România va găzdui pe termen lung Secretariatul Spațiului European al Învățământului Superior (SEÎS)

177914 – 11032026 – În cadrul reuniunii Grupului de Monitorizare a Procesului Bologna (BFUG), desfășurată luni, 9 martie 2026, în format online, s-a decis ca noul Secretariat pe termen lung al Spațiului European al Învățământului Superior (SEÎS) să fie găzduit la București, începând cu anul 2027. Hotărârea a fost adoptată de reprezentanții statelor membre ale Spațiului European al Învățământului Superior (SEÎS), format din 47 de state și Comisia Europeană.

Candidatura României, transmisă de Ministerul Educației și Cercetării în 2025 și susținută în toate etapele de analiză stabilite de BFUG și Grupului tematic special creat cu acest scop, a întrunit două treimi dintre voturile membrilor.

În reuniunea de luni, BFUG a aprobat înlocuirea actualului aranjament al unui secretariat rotativ cu un secretariat pe termen lung, care va răspunde direct în fața BFUG. Începând cu anul 2024, Secretariatul este asigurat în comun de România și Republica Moldova și este găzduit de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). România a mai deținut Secretariatul în perioada 2010 – 2012.

Secretariatul SEÎS sprijină implementarea obiectivelor Procesului Bologna și ale Spațiului European al Învățământului Superior, BFUG și structurile sale de lucru. În prezent, acesta este un secretariat temporar, care trebuie reînființat la fiecare doi-trei ani, cu personal asigurat de autoritățile guvernamentale ale țării care găzduiește următoarea conferință ministerială.