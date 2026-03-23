România vrea să devină membru al Agenției Internaționale pentru Energie

178021 – 23032026 – Guvernul României a depus oficial solcitarea pentru a deveni membru al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).

Solicitarea a fost transmisă directorului executiv al AIE Fatih Birol printr-o scrisoare semnată de Ministrul Afacerilor Externe Oana-Silvia Țoiu și ministrul energiei Bogdan-Gruia Ivan.

“Salut solicitarea României de a adera la AIE, care subliniază încă o dată poziția internațională puternică a agenției și rolul acesteia ca autoritate energetică globală, a spus dr. Birol.

Solicitarea oficială vine în urma vizitei la București în noiembrie 2025.

Solicitarea României va fi luată în considerare de guvernele membre AIE la următoarea reuniune a Consiliului de conducere al Agenției. Dacă va fi aprobată, România ar deveni o țară în curs de aderare la AIE și ar începe procesul de aderare, care implică alinierea politicilor energetice naționale, a datelor și a cadrelor de pregătire pentru situații de urgență la standardele și cerințele AIE.

IEA a fost înfiinţată în 1974 pentru a contribui la coordonarea unui răspuns colectiv la perturbările majore ale aprovizionării cu petrol. În prezent, din IEA fac parte 32 de state, toate membre OCDE