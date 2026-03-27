Românii, la un pas să fie recunoscuți minoritate națională în Italia

178078 – 27032026 – Camera Deputaților din Italia a găzduit joi, 26 martie 2026, un eveniment dedicat inițiativei legislative privind recunoașterea comunității române din Italia ca minoritate națională.

La conferința de presă organizată de Lega pentru recunoașterea comunității române ca minoritate lingvistică națională au participat jurnaliști din presa italiană, românească și internațională, parlamentari din mai multe forțe politice, autorități civile și religioase italiene și române, precum și un reprezentant al Ambasadei României în Italia. În centrul inițiativei se află propunerile legislative depuse în Parlamentul Italiei, care vizează modificarea legii nr. 482/1999 pentru a include limba română printre cele protejate oficial de statul italian.

Deschiderea lucrărilor a fost făcută de Claudiu Stănășel, vicepreședinte al Consiliului Local din Prato și promotor al inițiativei, născut în România și ajuns unul dintre cele mai vizibile exemple de integrare și participare politică în Italia: ”Astăzi nu vorbim doar despre o conferință de presă, ci despre un moment istoric. Vorbim despre cea mai mare comunitate străină din Italia, formată din oameni care muncesc, construiesc, cresc familii și contribuie zilnic la dezvoltarea acestei țări. Vorbim despre peste un milion de oameni pentru care limba română nu este doar un mijloc de comunicare, ci o parte esențială a identității lor. Comunitatea românească reprezintă astăzi a doua forță de muncă din Italia, după cea italiană, și contribuie în mod concret la economia națională, generând aproximativ 2% din PIB-ul Italiei în fiecare an. Limba română este, de asemenea, a doua cea mai vorbită limbă din Italia, după limba italiană. Această inițiativă înseamnă recunoaștere, respect și responsabilitate. Nu divide, ci unește: consolidează un model de integrare bazat pe respectarea regulilor, identitate și participare activă la viața publică”.

În plan legislativ proiectul a fost inițiat de senatorul Tilde Minasi și de deputatul Francesco Bruzzone.

Aceștia s-au referit la demersul legislativ ca la o adaptare a cadrului normativ la realitatea actuală.

”Limba română este astăzi cea mai răspândită limbă maternă în rândul cetățenilor străini din Italia, iar această inițiativă recunoaște această evoluție într-un mod coerent și echilibrat”, a spus senatorul Tilde Minasi.

La rândul său, deputatul Francesco Bruzzone, a subliniat: ”Este necesară o actualizare a legislației privind minoritățile lingvistice pentru a reflecta schimbările sociale și demografice. Comunitatea română este una dintre cele mai integrate din Italia, iar recunoașterea limbii și culturii sale reprezintă un pas firesc”.

Ștefan Stănășel, președintele organizației Coordinamento Nazionale Cittadini Romeni in Italia, s-a referit la cele două decenii de demersuri ale românilor din Italia: ”Este o luptă dusă de asociații, de voluntari, de familii care au crezut în importanța păstrării limbii și identității lor. Astăzi știm că Guvernul Italiei, reprezentat de vicepremierul Matteo Salvini, va duce la bun sfârșit acest parcurs, garantând recunoașterea istorică a comunității românești din Italia și recunoașterea oficială a contribuției și identității acesteia”.

Intervenția de închidere i-a aparținut vicepremierului Guvernului Italiei, Matteo Salvini, care a declarat: ”Comunitatea română reprezintă astăzi cea mai mare comunitate străină din Italia și constituie un exemplu concret de integrare pozitivă, bazată pe muncă, familie, antreprenoriat și participare la viața socială a țării noastre. Este comunitatea cea mai reprezentativă, limba cea mai răspândită și, după cea italiană, comunitatea de lucrători și lucrătoare cea mai numeroasă din Italia. Italia și România împărtășesc rădăcini culturale profunde și relații economice tot mai solide. Acesta este un pas important pentru recunoașterea contribuției comunității române la societatea italiană. Această inițiativă legislativă, într-un moment complicat la nivel național și internațional, reprezintă un semnal puternic și pozitiv: un mesaj de libertate de exprimare, de manifestare, de afirmare și de integrare reală. Mă adresez întregii clase politice italiene, atât majorității, cât și opoziției, pentru că sunt convins că întregul Parlament italian poate aproba în unanimitate o lege atât de importantă, care vorbește generațiilor viitoare și transmite un mesaj pozitiv și constructiv. Sunt sigur că ne vom revedea în curând la o nouă conferință de presă pentru a sărbători adoptarea acestei legi. Sunt bucuros că, într-un moment complicat, transmitem peste un milion de oameni – români, italieni, italo-români și româno-italieni – un mesaj clar de prietenie, respect reciproc și prezență”.

În final, Salvini a evidențiat rolul activ pe care îl are Claudiu Stănășel, vicepreședinte al Consiliului Local din Prato, în promovarea demersului legislativ și promovarea comunității românești din Italia: ”Claudiu Stănășel este un exemplu de adevărată integrare. Sunt mândru să îl susțin și să susțin această propunere de lege și sunt convins că va face o treabă excelentă și la nivel național, susținut de întregul nostru partid”.

Evenimentul marchează un parcurs legislativ care duce la una dintre cele mai importante recunoașteri instituționale pentru comunitatea română din toată diaspora.