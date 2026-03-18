Pentru a marca aniversarea a nouă decenii de la înființarea primului District Rotary românesc, Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație vineri, 20 martie a.c. emisiunea filatelică Rotary, District România, 90 de ani, având în componență o marcă poștală și un plic „prima zi".

În anul 1905, avocatul american Paul Percy Harris, alături de trei prieteni, a fondat un club Rotary în Chicago, o organizație non-profit care reunea profesioniști și lideri din diferite domenii pentru a face servicii comunitare, a promova etica și a contribui la pacea și bunăstarea comunității în care activa.

În scurt timp, au fost înființate și alte cluburi, iar rețeaua numită Rotary Internațional, s-a extins în toată lumea.

În 1929 a apărut primul club Rotary în România, iar în data de 1 martie 1936 a fost înființat Districtul 84 România, cuprinzând nouă cluburi – București, Timișoara, Brașov, Cernăuți, Arad, Câmpina, Iași, Cluj și Ploiești – și avându-l drept Guvernator pe inginerul Christian Penescu Kertsch, președintele fondator al primului Club – București (marca poștală cu valoarea nominală de 16 lei).

În perioada comunistă mișcarea Rotary a fost interzisă în România, urmând să se reactiveze în anul 1992, prin înființarea Clubului Rotary București.

În zilele noastre, Rotary International District 2241 România și Republica Moldova este o organizație umanitară, non-guvernamentală, non-profit, de servicii comunitare, în care oameni uniți acționează pentru a produce schimbări în lume, în comunitățile lor și în ei înșiși, conducând la crearea unui impact durabil pretutindeni unde se implică.

Pe plicul „prima zi” este redată o diagramă a ariilor de acțiune ale Rotary Internațional, preluate și de Rotary Internațional District 2241 România și Republica Moldova, acestea fiind: Promovarea păcii și prevenirea conflictelor, Prevenirea și tratarea bolilor, Apa, salubritatea și igiena, Sănătatea mamei și a copilului, Educația de bază și alfabetizarea, Dezvoltarea economică a comunității și Protecția mediului.

