S-a dublat numărul vehiculelor furate descoperite la frontieră în primele două luni din 2026: 44 de cazuri identificate de polițiștii de frontieră

S-a dublat numărul vehiculelor furate descoperite la frontieră în primele două luni...

178026 – 23032026 – În primele două luni ale anului 2026, polițiștii de frontieră au descoperit, în punctele de trecere și în zona de competență, 44 de mijloace de transport semnalate ca fiind suspecte a fi furate (36 de autoturisme și 8 motociclete). Numărul este în creștere cu peste 100% față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost identificate 21 de astfel de vehicule.

Persoanele implicate sunt cetățeni din mai multe state, printre care România, Bulgaria, Georgia, Serbia, Ucraina și Ungaria, iar cele mai multe dintre vehiculele depistate provin din Germania, Italia, Cehia și Austria.

Conform legislației în vigoare, în toate cazurile au fost întocmite dosare penale, iar vehiculele au fost reținute până la finalizarea cercetărilor.

Majoritatea cazurilor vizează autoturisme din clasa medie și de lux, înmatriculate în state vest-europene sau nordice. Pentru a le ascunde proveniența, autovehiculele au fost dezmembrate sau au fost folosite diverse metode, precum documente falsificate, plăcuțe de înmatriculare schimbate sau transportul acestora pe platforme, inclusiv prin porturi maritime.

Verificările au fost realizate în colaborare cu parteneri din țările Uniunii Europene și din afara acesteia, prin consultarea bazelor de date internaționale, precum SIS și Interpol.

În multe dintre situații, persoanele implicate au declarat că nu știau că vehiculele se află în atenția autorităților.