Salvat de Nicușor

178030 – 24032026 – Dacian Cioloş, fost comisar european, este candidatul României pentru funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. Anunţul a fost făcut luni de preşedintele Nicuşor Dan, la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Internaţionale a Francofoniei.

Această candidatură, a spus şeful statului, este una ”constructivă”, orientată spre viitor şi are vocaţia de a reuni.

Preşedintele a arătat că, pentru ţara noastră, francofonia este “o alegere asumată de mult timp” şi este “o adevărată plusvaloare care se reflectă şi din punct de vedere economic”.

Mai mult, Nicuşor Dan a reiterat că România este “unul dintre principalii susţinători ai francofoniei instituţionale”.

Așadar, după ce ” a fost plimbat pri diverse funcții”, cum ar fi cea de premier sau cea de șef al unui serviciu de informații, președintele îl salvează pe Cioloș, propunându-o o funcție într-o organizație inernațională.