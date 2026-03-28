Schimb de experiență România–Polonia pentru consolidarea protecției populației

178080 – 28032026 – În perioada 23–26 martie 2026, specialiști din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, prin reprezentanți ai structurilor de protecție civilă, au participat la un schimb de experți organizat în Polonia, în cadrul programului Exchange of Experts (EoE) al Mecanismului Uniunii de Protecție Civilă.

Delegația României a inclus reprezentanți ai Direcției Generale pentru Protecție Civilă, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, participarea acestora fiind esențială pentru dezvoltarea și consolidarea capacităților naționale în domeniul protecției civile.

Obiectivul principal al misiunii a fost schimbul de cunoștințe și bune practici privind organizarea și funcționarea sistemului de protecție a populației din Polonia, cu accent pe: adăposturile de protecție civilă și standardele de construcție; cerințele de siguranță și procedurile de inspecție; soluțiile de amplasare și întreținere a adăposturilor; dezvoltarea capacităților de protecție colectivă.

Activitățile desfășurate au inclus atât sesiuni de lucru la nivel instituțional, cât și vizite de studiu în teren, unde delegația română a analizat: adăposturi de protecție civilă operaționale; facilități de instruire și soluții mobile;

Un rol important în cadrul discuțiilor l-au avut și instrumentele digitale utilizate pentru gestionarea infrastructurii de protecție, precum și aspectele legislative, organizatorice și financiare care susțin acest domeniu.

Participarea la acest schimb de experiență se înscrie în demersurile României de îmbunătățire a cadrului legislativ și creștere a capacității de adăpostire a populației, în acord cu recomandările formulate în urma evaluărilor instituționale.

Cooperarea internațională și schimbul de expertiză rămân elemente esențiale pentru consolidarea rezilienței și creșterea nivelului de protecție a cetățenilor în fața situațiilor de urgență.