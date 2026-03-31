Ședință de lucru a autorităților de frontieră și vamale din România și Republica Moldova

Ședință de lucru a autorităților de frontieră și vamale din România și...

178103 – 31032026 – Reprezentanți din conducerea Poliției de Frontieră și ai autorităților vamale din România și Republica Moldova au participat la o reuniune de lucru dedicată consolidării cooperării bilaterale și gestionării eficiente a frontierei comune, în sistem videoconferință.

Agenda discuțiilor a inclus analiza situației operative la frontiera româno-moldovenească pentru trimestrul IV al anului 2025 și trimestrul I al anului 2026, precum și evaluarea principalelor riscuri și provocări în domeniul migrației ilegale, contrabandei cu mărfuri și criminalității transfrontaliere.

În cadrul întâlnirii, au fost abordate măsurile coordonate aplicate la frontiera comună, precum controlul trecerii în punctele de frontieră, desfășurarea de patrulări mixte și organizarea de operațiuni comune. De asemenea, a fost realizat un schimb de date și informații relevante, în vederea creșterii eficienței acțiunilor operative.

Discuțiile au vizat și contextul regional de securitate, fiind analizate riscurile generate de conflictul din Ucraina și impactul acestora asupra managementului frontierei dintre cele două state.

Un punct important al reuniunii l-a constituit coordonarea măsurilor necesare pentru asigurarea unui flux optim al traficului transfrontalier, în perspectiva creșterii valorilor de trafic din perioada sărbătorilor pascale și a sezonului estival. În acest sens, au fost identificate soluții pentru optimizarea activității în punctele de trecere a frontierei, inclusiv prin suplimentarea personalului, utilizarea eficientă a infrastructurii existente și adaptarea procedurilor de control.

Reuniunea a evidențiat importanța consolidării cooperării bilaterale și a menținerii unui dialog constant între autoritățile competente din România și Republica Moldova, în vederea asigurării unui management eficient al frontierei comune și a unui răspuns coordonat la provocările actuale.