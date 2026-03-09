Servici sociale integrate în 2.000 de UAT-uri, finanțate de UE

177885 – 09032026 – Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a dat startul finanțărilor in cadrul proiectului „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate”. Sumele, aproximativ 10 milioane de euro virate ca avans, au ajuns în comunitățile rurale pentru a asigura plata primelor nevoi identificate la nivel local.

Persoanele vulnerabile din mediul rural vor beneficia de un sprijin real în proximitatea casei. Se urmărește integrarea persoanelor aflate în risc de sărăcie, sprijinirea acestora pentru a-și găsi un loc de muncă, reabilitarea și reamenajarea locuințelor improprii, eliminarea riscului de abandon școlar prin măsuri punctuale (mâncare caldă sau sandvișuri în școală, rechizite, îmbrăcăminte, mic mobilier școlar, sprijin educațional etc.), sprijin pentru obținerea actelor de identitate și creșterea accesului la serviciile de sănătate publică. De asemenea, persoanele vârstnice și cele cu dizabilități vor putea beneficia atât de accesibilizarea locuințelor, cât și de îngrijire la domiciliu.

Până în prezent au fost semnate protocoale cu 1.470 de UAT-uri care vor avea, în curând, profesioniști în educație, sănătate și asistență socială.

„În multe sate din România, vulnerabilitatea nu este o statistică, ci o realitate de zi cu zi. Sunt copii care riscă să abandoneze școala, vârstnici care trăiesc singuri și familii care nu au acces la servicii de bază. Prin acest proiect, aducem sprijinul mai aproape de oameni: educație, sănătate și asistență socială lucrând împreună în comunitate. Este cea mai mare investiție europeană pentru incluziune socială și, mai ales, o investiție în șansa fiecărui om de a trăi cu demnitate, acolo unde își are casa”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii.

Echipele comunitare integrate – 10.000 de specialiști din asistență socială, educație și sănătate – vor lucra împreună în sprijinul comunităților locale.

Obiectivul general al proiectului este creșterea incluziunii sociale și reducerea sărăciei prin dezvoltarea serviciilor comunitare integrate în 2.000 de comunități din mediul rural (aproximativ 70% din localitățile rurale din România). Vor fi sprijinite peste 450.000 de persoane care trăiesc în sărăcie și sunt afectate de vulnerabilități multiple din zona participării sociale, a resurselor materiale și financiare, a sănătății, a participării școlare, a documentelor de identitate sau a locuinței din cadrul celor 2.000 de UAT-uri.

Proiectul beneficiază de cea mai mare finanțare oferită vreodată de UE unui stat membru pentru consolidarea serviciilor integrate.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.056.702.255,30 lei, din care 3.372.690.802 lei (83,14%) – cofinanțare europeană.

Pe parcursul acestei săptămâni au fost virate avansurile pentru demararea activităților proiectului în aproximativ 100 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din mediul rural, care au semnat contractele de finanțare la sfârșitul anului 2025. De asemenea, în perioada următoare sunt în pregătire aprox. 300 de contracte de sprijin comunitar pentru UAT-urile rurale din 40 de județe.