Și AUR vrea primari aleși în două tururi

177847 – 04032026 – După USR, care are în programul de guvernare alegerea, din nou, în două tururi, a primarilor și președinților consiliilor județene, AUR a depus în Parlament o altă iniţiativă legislativă pe această temă. AUR spune că această măsură duce la creşterea reprezentativităţii şi legitimităţii celor mai importanţi aleşi locali – factori cheie în dezvoltarea locală în strânsă legătură cu nevoile cetăţenilor şi la crearea de şanse egale în procesul electoral pentru partide noi, mici şi candidaţi independenţi.

”Revenirea la sistemul de vot în două tururi crește şansele ca soluţiile partidelor şi candidaţilor să fie mai aproape de comunităţile locale şi de interesele lor de dezvoltare locală. Candidaţii nu numai că vor deveni mai receptivi, dar vor fi nevoiţi să prezinte soluţii orientate către cetăţeni, atingând totodată miza Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice: dezvoltarea locală prin construcţia de proiecte comune care sunt reflectate în administraţie drept „proiectele societăţii”, şi nu ale candidaţilor care intră în alegeri pe poziţia dominantă”, consideră AUR.