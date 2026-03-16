Și totuși PSD votează bugetul

177969– 16032026 – Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, despre neînţelegerile din coaliţie pe proiectul bugetului de stat pe 2026, că Ilie Bolojan este preşedintele PNL, dar este premier şi cu voturile PSD, el adăugând că PSD nu a intrat în această guvernare pe post de ficus, ci ca să se asigure că românii sunt protejaţi, iar acum, pachetul de solidaritate este prioritatea partidului. El a mai spus că avem un buget de dreapta, făcut după chipul şi asemănarea lui Bolojan.

„Importantă este decizia pe care am luat-o, azi (n.n. – duminică) la Consiliul Politic Naţional: faptul că vom vota acest buget, dar în condiţiile noastre, nu ale domnului Bolojan. Avem astăzi un buget de dreapta, făcut după chipul şi asemănarea domnului Bolojan, un buget care (..) duce grija oamenilor bogaţi, dar care nu protejează absolut deloc oamenii obişnuiţi”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Antena 3, potrivit News.ro.

Liderul PSD a arătat că formaţiunea sa reprezintă cam 46% din ponderea coaliţiei de guvernare. „Domnul Bolojan este preşedintele PNL, dar este premier şi cu voturile PSD. Deci, aici ar trebui să discutăm şi despre ponderea pe care politicile de stânga, social-democrate, le au în guvern”, a subliniat Grindeanu.

El a precizat că nu este vorba doar despre ce vrea PSD, ci despre protejarea românilor.

”Acum, pachetul de solidaritate este prioritatea noastră. Eu am văzut în aceste nouă luni, nu doar eu, ci şi colegii mei, ceva ce nu mi-a plăcut – avem un premier care s-a adresat non-stop şi a făcut non-stop politici exclusiv de dreapta. Dacă ar fi fost doar un guvern de dreapta, un guvern care să protejeze doar multinaţionalele, oamenii bogaţi, aş înţelege. Atât timp cât PSD-ul reprezintă aproape jumătate din această coaliţie, m-aş fi aşteptat să se ţină cont mai mult de propunerile PSD”, a menţionat Grindeanu.

Președintele social-democrat a găsit încă o excepție de la regulă – neimpozitarea mașinilor de colecție. „O iau şi ca autocritică, pentru că eu şi colegii mei n-am văzut”, a arătat el. „Asta o să încercăm să corectăm. Nu vreau să negociez indemnizaţia copiilor cu dizabilităţi, că e 80 de lei şi ne ducem aproape de 200 de lei. Nu contest faptul că se pot deduce 400 de euro, că joci pe bursă, e un lucru foarte bun ăsta, dar se pot face ambele”, a completat Grindeanu.

Așadar, joi, PSD va vota bugetul, probabil cu unele modificări, iar apoi va veni cu o analiză a activității propriilor miniștri și va decide dacă va merge încontinuare în actuala formula de guvernare. În PSD este un puternic current de opinie care nu-l mai dorește pe Ilie Bolojan premier și nici continuarea unui parteneriat la guvernare alături de USR.