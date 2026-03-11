SIE la raport

177913 – 11032026 – La sediul Serviciului de Informații Externe, Comisia parlamentară specială pentru controlul activității acestui serviciu a avut marți, 10 martie 2026, o ședință de lucru, în cadrul căreia a fost prezentat Raportul de activitate pentru anul 2025.

Comisia a analizat ansamblul capabilităților informative, operative și de analiză strategică ale Serviciului, cu accent asupra acțiunilor informative din domeniul politico-strategic, gestionării amenințărilor asimetrice, activităților de contraspionaj extern și protecție a operațiunilor, eforturilor dedicate combaterii criminalității transfrontaliere, operațiunilor externe derulate pe linie Cyber, proceselor de valorificare a informațiilor, contribuția la îndeplinirea atribuțiilor stabilite de CSAT, precum si cooperarea externă informativ-operativă.

Au fost discutate și probleme legate de bugetul SIE, de problematica resurselor umane, încadrările de personal, particularitățile misiunilor externe, precum și chestiuni de natură logistică, juridică, cooperarea cu celelalte instituții din sistemul de securitate națională și cu partenerii externi.

Ședința de lucru a permis evaluarea punctuală și detaliată a direcțiilor de acțiune ale SIE, constituind o sinteză tehnică a întregii activități de control parlamentar aferente anului 2025, în baza atribuțiilor prevăzute de Hotărârea Parlamentului nr. 44/1998, cadrul normativ care stabilește competențele Comisiei în ceea ce privește monitorizarea, evaluarea și verificarea modului în care SIE își îndeplinește mandatul legal.

În ceea ce privește anul 2026, Comisia subliniază că, în primele 6 săptămâni din actuala sesiune parlamentară, în aplicarea planului tematic anual, au fost deja desfășurate trei sesiuni de lucru cu reprezentanții SIE. Printre temele analizate s-a numărat evaluarea situației strategice din Orientul Mijlociu, cu focalizare asupra evoluțiilor din Republica Islamică Iran, precum și examinarea impactului potențial pentru România din perspectivă geopolitică, economică și consulară.