Sindicatele europene din sectorul bancar, îngrijorate că în România angajații nu vor mai fi protejați de contractul colectiv de muncă

177997 – 19032026 – După ce Raiffeisen Bank, Societe Generale (BRD) și ING s-au retras din Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR), sindicatele europene se mobilizează pentru a îndemna cele trei importante bănci multinaționale să revină la negocierea colectivă la nivel de sector în România. Prin retragerea celor trei bănci, începând din mai, 30.000 de persoane (60% dintre angajații din sectorul bancar) vor rămâne fără niciun fel de acord colectiv care să le protejeze drepturile și condițiile de muncă.

Cele trei bănci multinaționale reprezintă împreună aproximativ 20% dintre angajații din sectorul bancar din România, iar fără ele, federația patronală – CPBR – nu mai atinge pragul de 35% necesar pentru un acord sectorial, care stabilește standarde pentru toți angajații din sectorul bancar românesc. Acordul sectorial include un salariu minim specific, indemnizații de concediere și pauze de odihnă, de care beneficiază mii de angajați din băncile fără acorduri la nivel de companie.

Pe 17 martie, Oliver Roethig, Secretarul Regional al UNI Europa – care reprezintă 7 milioane de angajați în peste 200 de sindicate din Europa – a venit la București pentru discuții privind revenirea la negocierea colectivă sectorială.

El a avut discuții cu Subsecretarul de Stat al Ministerului Muncii, Francisc Oscar Gal, și cu președintele CPBR, Sergiu Manea, precum și cu reprezentanții afiliatelor române ale UNI: Federația Sindicatelor din Industria Financiară (FSIF) și Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci (FSAB), precum și liderul confederației sindicale din România, Cartel Alfa.

CPBR rămâne organizație patronală reprezentativă, dar, cu o cotă diminuată din numărul total de salariați din sector, nu va mai încheia cu sindicatele contract colectiv pe muncă aplicabil în întreaga piață bancară, ci doar la cele două bănci semnatare rămase.

În CPBR au rămas doar BCR (a doua cea mai mare bancă din piață după active) și UniCredit (avansată pe poziția a treia în piață (de pe locul 7 anterior), după fuziunea cu Alpha Bank, care i-a crescut cota de piață la 11-12%).

Noua lege a dialogului social, din 2022, a stabilit dacă numărul de angajați din companiile membre ale organizațiilor patronale semnatare este mai mare decat 35% din numărul total al angajaților din sectorul respectiv oricare dintre partenerii de dialog social implicați în negocierea colectivă la nivel de sector poate solicita extinderea contractului colectiv de muncă la nivelul tuturor unităților din sector, chiar dacă acestea nu l-au negociat și semnat.

Consiliul Patronatelor Bancare din România a fost înființat ca prima organizație patronală a sectorului bancar din România la data de 28 aprilie 2014. Băncile fondatoare au fost BCR, BRD, Raiffeisen și UniCredit.

UNI Europa este organizația regională europeană a UNI Global Union, reprezentând peste 7 milioane de angajați din sectorul serviciilor în Europa, inclusiv în finanțe, asigurări, comerț, TIC și sectorul privat în general.