Sistemul de intrare/ieșire (EES) este operațional la nivelul tuturor punctelor de trecere a frontierei

Sistemul de intrare/ieșire (EES) este operațional la nivelul tuturor punctelor de trecere...

177832– 02032026 – Începând de astăzi, 02 martie 2026, sistemul Entry/Exit (EES) a fost extins și la nivelul următoarelor puncte de trecere a frontierei, astfel:

frontiera româno-moldovenească: Albița, Bumbăta, Galați (portuar), Galați (feroviar), Iași (feroviar), Sculeni;

Albița, Bumbăta, Galați (portuar), Galați (feroviar), Iași (feroviar), Sculeni; frontiera româno-sârbă: Drobeta Turnu Severin, Moldova Nouă, Moldova Veche (portuar), Orșova, Porțile de Fier II, Stamora-Moravița (feroviar), Jimbolia (feroviar);

Drobeta Turnu Severin, Moldova Nouă, Moldova Veche (portuar), Orșova, Porțile de Fier II, Stamora-Moravița (feroviar), Jimbolia (feroviar); frontiera româno-ucraineană: Halmeu (feroviar), Isaccea , Tulcea (portuar), Vicșani (feroviar);

Halmeu (feroviar), Isaccea Tulcea (portuar), Vicșani (feroviar); frontiera maritimă (Marea Neagră): Constanța, Constanța-Sud-Agigea, Mangalia, Sulina;

Constanța, Constanța-Sud-Agigea, Mangalia, Sulina; frontiera aeriană: Aeroport Henri Coandă – Otopeni;

Aeroport Henri Coandă – Otopeni; frontiera fluvială (Dunărea): Calafat (portuar).

Odată cu extinderea, sistemul european Entry/Exit, a devenit operațional la nivelul tuturor punctelor de trecere a frontierei externe ale României, această ultimă etapă marcând atât finalizarea unui proces început în octombrie 2025, când sistemul a fost introdus gradual și, cât și un pas esențial în aplicarea unitară a standardelor europene de control la frontieră.

Implementarea Entry/Exit urmărește modernizarea gestionării frontierelor externe ale Uniunii Europene, eficientizarea controalelor și îmbunătățirea experienței călătorilor, combaterea fraudelor de identitate prin utilizarea datelor biometrice, creșterea nivelului de securitate și sprijinirea eforturilor europene de prevenire și combatere a terorismului și a criminalității organizate.

Reamintim faptul că EES este un sistem electronic modern care înregistrează data și locul de intrare și de ieșire ale cetățenilor statelor terțe admiși pentru șederi de scurtă durată (maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile). Sistemul colectează date alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) și calculează automat durata șederii autorizate.

La prima intrare după operaționalizarea sistemului, sunt colectate datele biometrice pentru crearea unui dosar individual. La călătoriile ulterioare, verificarea se va realiza automat pe baza datelor deja înregistrate, contribuind la reducerea timpului de procesare la frontieră, pe termen lung.

În situația îndeplinirii condițiilor legale de intrare, accesul va fi permis și înregistrat electronic, iar persoana va fi informată cu privire la durata autorizată a șederii. În caz contrar, refuzul intrării va fi înregistrat în sistem și comunicat persoanei în cauză.

Datele colectate în cadrul EES sunt stocate pentru o perioadă de 3 ani sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depășirii duratei legale de ședere, cu respectarea strictă a legislației europene privind protecția datelor. Persoanele vizate beneficiază de dreptul de acces, rectificare și ștergere a datelor, conform cadrului legal aplicabil.

Pentru a evita întârzierile în procesul de control la trecerea frontierei, persoanele care beneficiază de excepții de la implementarea în sistemul EES sunt rugate să prezinte, încă de la momentul controlului, documentele justificative care atestă acest statut.

Implementarea completă a sistemului reprezintă un pas important în procesul de modernizare a Poliției de Frontieră Române și în consolidarea rolului instituției ca parte a frontierei externe a Uniunii Europene, fiind rezultatul unui efort susținut al cooperării cu partenerii instituționali europeni și naționali.

Informații suplimentare pentru călători sunt disponibile pe platforma oficială a Uniunii Europene dedica tă Sistemului de Intrare/Ieșire [https://travel-europe.europa.eu/ees\_en](https://travel-europe.europa.eu/ees_en).