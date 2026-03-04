Sri Lanka trimite în România un atașat pe probleme de muncă

177846 – 04032026 – Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, și ministrul Afacerilor Externe, Ocupării Forței de Muncă în Străinătate și Turismului din Sri Lanka, E.S. Vijitha Herath, au semnat Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea în domeniul muncii. Acest document are ca scop consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul muncii și protecției sociale dintre cele două state, inclusiv prin stimularea schimbului de informații, experiență și bune practici în aceste domenii de interes.

Cei doi oficiali au convenit asupra promovării unui proces de recrutare etic și reglementat, precum și asupra consolidării cooperării instituționale. Scopul este garantarea drepturilor lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

În cadrul discuțiilor, partea srilankeză a informat cu privire la desemnarea unui atașat pe probleme de muncă și sociale, care va activa în cadrul Ambasadei Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka la București. Această măsură va facilita comunicarea directă cu instituțiile românești și va contribui la o gestionare mai eficientă a aspectelor legate de migrația lucrătorilor.

La finalul lunii februarie 2026, potrivit datelor înregistrate de Inspecția Muncii, un număr de 21.287 de lucrători din Sri Lanka aveau contracte individuale de muncă active în România.