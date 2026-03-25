Stare de urgență energetică în Republica Moldova

178046 – 25032026 – Republica Moldova a declarat stare de urgență energetică. Decizia vine după ce linia electrică de mare capacitate Vulcănești-Isaccea, prin care Republica Moldova importă curent electric din România via Ucraina și regiunea separatistă transnistreană, a fost scoasă din funcțiune ca urmare a atacurilor Rusiei asupra infrastructurii din sudul Ucrainei. Autoritățile avertizează asupra unui deficit de până la 400 MW în orele de vârf, în condițiile în care această interconexiune asigură în mod normal 60-70% din consumul malului drept.

Parlamentul Republicii Moldova s-a reunit pentru a discuta și a adopta documentul propus de executiv. Președintele legislativului de la Chişinău, Igor Grosu, a declarat că atacurile Rusiei în Ucraina sunt crime de război și un atac direct şi la adresa Republicii Moldova.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a subliniat că, în ultimele două săptămâni, ţara a fost lovită de două ori, prin poluarea Nistrului și prin deconectarea liniei Isaccea-Vulcănești, principala sursă de import a energiei electrice.

”Două lovituri ne-au afectat direct în ultimele două săptămâni. Poluarea râului Nistru este direct legată de atacul Federaţiei Rusiei asupra Hidrocentralei din Novodnistrovsk. Consecințele sunt concrete. Mai multe raioane din nord au rămas fără apă potabilă. Noaptea trecută am fost supuși unui nou atac, generat de deconectarea principalei linii electrice care alimentează Republica Moldova, linia Isaccea-Vulcănești. Au fost activate cele patru linii de interconexiune cu România, dar situația rămâne complicată. Deconectările în lanţ rămân posibile și nu putem elimina riscul unor noi atacuri asupra infrastructurii noastre”, a spus premierul moldovean.

Situația este agravată de faptul că rămășițe de drone s-au prăbuşit în apropierea infrastructurii, fiind necesare lucrări de deminare înainte de orice intervenție tehnică, a declarat directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu.

Starea de urgență în sectorul energetic este instituită pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie.