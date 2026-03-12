Acasă Social Educatie Studenții de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, premiați la Olimpiada...

Studenții de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, premiați la Olimpiada Internațională de Matematică

177933– 12032026 – Studenții de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași au obținut rezultate remarcabile la cea de-a 20-a ediție a competiției internaționale South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students (SEEMOUS), reușind să câștige o medalie de argint și două medalii de bronz.

Competiția s-a desfășurat în perioada 3–8 martie 2026, în Paphos, Cipru și a reunit 104 studenți de la 28 de universități din Albania, Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, România, Serbia și Turkmenistan.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a fost reprezentată de șase studenți de la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Dintre aceștia, trei au urcat pe podiumul competiției.

Medalia de argint a fost obținută de Raluca-Georgiana Enache, în timp ce Daniel-Nicolae Hanganu și Marcel-Rareș Matei au câștigat câte o medalie de bronz.

Din echipa universității au mai făcut parte și studenții Matei-Denis Vesel, Alin-George Corduneanu și Andrei-Șerban Ducan.

Participarea și pregătirea studenților au fost coordonate de profesorii Marian Panţiruc, Radu Strugariu și Marcel Roman, care au oferit sprijinul academic necesar pentru obținerea acestor rezultate.