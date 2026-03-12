Studenții de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, premiați la Olimpiada Internațională de Matematică

Studenții de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, premiați la Olimpiada...

177933– 12032026 – Studenții de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași au obținut rezultate remarcabile la cea de-a 20-a ediție a competiției internaționale South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students (SEEMOUS), reușind să câștige o medalie de argint și două medalii de bronz.

Competiția s-a desfășurat în perioada 3–8 martie 2026, în Paphos, Cipru și a reunit 104 studenți de la 28 de universități din Albania, Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, România, Serbia și Turkmenistan.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a fost reprezentată de șase studenți de la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Dintre aceștia, trei au urcat pe podiumul competiției.

Medalia de argint a fost obținută de Raluca-Georgiana Enache, în timp ce Daniel-Nicolae Hanganu și Marcel-Rareș Matei au câștigat câte o medalie de bronz.

Din echipa universității au mai făcut parte și studenții Matei-Denis Vesel, Alin-George Corduneanu și Andrei-Șerban Ducan.

Participarea și pregătirea studenților au fost coordonate de profesorii Marian Panţiruc, Radu Strugariu și Marcel Roman, care au oferit sprijinul academic necesar pentru obținerea acestor rezultate.