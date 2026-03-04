Studenții români pot primi burse de 900 de lei prin Fondul Social...

177843 – 04032026 – Universitățile din România mai au la dispoziție trei zile pentru a aplica Fondul Social European care să acopere o parte din tăierea burselor studențești.

Eurodeputatl Nicu Ștefănuță spune că a discutat cu Ministerul Educației și cu cel al Fondurilor Europene și că a identificat FSE drept sursă pentru acoperirea a peste 39.000 de burse studențești. Dacp universitățile din România vor aplica această sursă de finanțare, atunci studenții vor putea primi o bursă în valoare de 925 de lei/lună.

Procedura este greoaie, iar responsabilitatea legată de identificarea și selecția studenților eligibili, verificarea documentelor justificative, validarea datelor în platforma dedicată, contractarea beneficiarilor, confirmarea lunară a acestora și efectuarea plăților, precum și transmiterea documentelor justificative conform metodologiei oficiale, revine universitaților.