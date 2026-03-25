Tanczos Barna despre ieșirea PSD de la guvernare: ”Noi când spunem că ieşim, a doua zi am ieşit. Punct”

178050 – 25032026 – Vicepremierul Tanczos Barna se alătură poziției premierului Ilie Bolojan în ceea ce privește intenția PSD de a părăsi guvernarea. Tanczos a spus, ironic, la Digi24: „Noi când spunem că ieşim, a doua zi am ieşit. Punct”, subliniind lipsa de fermitate a PSD. În același timp, Tanczos Barna a evidențiat că UDMR rămâne orientată spre dialog și compromis, menționând că această abordare a fost aplicată și în cadrul negocierilor privind bugetul de stat.

Vicepremierul a mai spus că, în actualul context internațional, România nu are nevoie de o criză politică internă: „Este ultimul lucru de care are nevoie România în momentul de faţă, o dispută politică şi o criză politică internă”, sugerând că deciziile politice majore ar putea fi amânate până la o eventuală stabilizare a contextului internațional.