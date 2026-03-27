Târg de adopții de Ziua Internațională a Animalelor fără Stăpân

178070 – 27032026 – Direcția Protecția Animalelor a Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu echipa Park Lake, cu Serviciul Protecția Animalelor al Primăriei Sectorului 1 și cu Platforma Totul pentru Animale, organizează un nou eveniment dedicat adopției animalelor.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 4 aprilie, în incinta Centrului Comercial Park Lake din Capitală, de la 11:00 la 18:00. La târg vor fi prezenți 10 câini și mai multe pisici.

Anita Ciucur, coordonator Protecția Animalelor CJ Ilfov: „Fiecare câine merită să trăiască într-o familie, nu într-un țarc din adăpost. Fiecare câine dat în adopție reprezintă o viață schimbată, dar și o responsabilitate pentru absolut fiecare zi. Animalele adoptate de la noi pleacă acasă deparazitate, vaccinate, sterilizate, cu mâncare și alte lucruri folositoare”.

Isabela Oprea, șef Protecția Animalelor Sector 1: „Animalele fără stăpân provin tot din curțile noastre. E important să înțelegem acest lucru și să fim conștienți că adăposturile sunt arhipline. Adopția nu doar că schimbă vieți, ci contribuie și la gestionarea umană și eficientă a câinilor nimănui”.

Tudor Tim-Ionescu, Platforma Totul pentru Animale: „Violența față de animale nu e o excepție, e un semnal despre societatea în care trăim. Fiecare adopție e o alegere clară: empatie în loc de cruzime. Asta înseamnă, de fapt, să fii om”.

Adopția este gratuită. Cei interesați sunt așteptați sâmbătă, pe 4 aprilie, chiar de Ziua Internațională a Animalelor fără Stăpân.