Taxa pentru Podul de la Fetești nu poate fi plătită cu numerar vineri, timp de 2 ore

Taxa pentru Podul de la Fetești nu poate fi plătită cu numerar...

177926 – 12032026 – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă instituirea unei restricţii de circulaţie pe Autostrada Soarelui (A2), la km 144+100, respectiv în zona AI Feteşti pe Calea I (sensul Bucureşti – Constanţa), pentru executarea unor lucrări, astfel că banda de încasare a tarifului în numerar va fi indisponibilă vineri, în intervalul orar 11:00 – 12:00.

Circulaţia vehiculelor se poate realiza în acest interval doar pe benzile de e-tarif (benzi fără barieră), iar tariful de trecere a podului peste Dunăre dintre Feteşti şi Cernavodă (peaj) poate fi achitat la staţiile de distribuţie a carburanţilor (OMV Petrom, MOL, Rompetrol), prin SMS la numărul 7577 (număr disponibil în reţelele de telefonie mobilă Orange România, Vodafone România, Telekom Mobile şi RCS&RDS) sau cu ajutorul cardului bancar, prin intermediul portalului CNAIR www.erovinieta.ro ori al aplicaţiei eTarife (disponibilă pentru telefoanele mobile în Google Play Store, Apple App Store, Microsoft Store).

Taxa poate fi achitată fie înainte de utilizarea podurilor peste Dunăre sau până la ora 24:00 a zilei următoare efectuării trecerii.