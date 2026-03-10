Tot litoralul românesc va fi verificat după ce pe plaja din Năvodari a fost descoperit un rezervor de gaz îngropat ilegal

Tot litoralul românesc va fi verificat după ce pe plaja din Năvodari...

177895 – 10032026 – Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea–Litoral (ABADL), a anunțat că în timpul lucrărilor de pregătire a plajei pentru sezonul estival, în zona fostei terase Lujo din Năvodari, un utilaj de tip terasier a avariat accidental un rezervor subteran de gaz, cu o capacitate de 2.600 litri, îngropat în nisip.

Pentru eliminarea oricărui risc și prevenirea unui incident major, perimetrul a fost securizat, iar accesul a fost restricționat pe o rază de aproximativ 100 de metri, pentru intervenția ISU Constanța, Poliției și reprezentanților ABADL.

Din verificările preliminare rezultă că rezervorul de gaz a fost îngropat ilegal în nisip de operatorul economic care a administrat terasa din acea zonă și al cărui contract de închiriere a încetat la data de 30 octombrie 2025, operatorul având și obligația de a dezafecta și evacua toate dotările de pe plajă până cel târziu la data de 15 decembrie 2025. Rezervorul descoperit de ABADL nu fusese declarat și nici nu avea acordul de amplasare din partea Apelor Române.

În urma acestei descoperiri întregul litoral românesc va fi verificat pentru identificarea eventualelor situații similare care ar putea pune în pericol siguranța publică sau mediul.