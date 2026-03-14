TPBI: Apel către călători cu privire la devierile actuale și viitoare ale liniilor de transport, generate de lucrările ample de infrastructură din Capitală

177956– 14032026 – În București, au loc în prezent mai multe lucrări de construcție, atât pentru extinderea rețelei de Metrou (în zonele Ion Mihalache – Clăbucet și Șoseaua București-Ploiești/ DN1), cât și pentru modernizarea infrastructurii rutiere și de tramvai pe mai multe artere importante din oraș (Bd. Basarabia, Bd. Chișinău, Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Expoziției, Calea Dudești, Calea Șerban Vodă, Str. Nerva Traian, Calea Călărași).

Totodată, în perioada următoare, sunt așteptate ordine de începere a unor noi lucrări de reabilitare sau modernizare a rețelei de tramvai și stradale, absolut necesare (Bd. Dimitrie Pompeiu, Șos. Petricani, Bd. Lacul Tei, Str. Maica Domnului, Str. Reînvierii, Str. Turmelor, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Bd. Ferdinand sau arterele Sfântul Constantin, Str. Ionel Perlea, Str. Grigore Cobălcescu, Bd. Ion Mihalache, Calea Griviței, Bd. Bucureștii Noi, Bd. Gloriei, Str. Piatra Morii, Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Str. Lizeanu).

În aceste condiții, în limitele permise de infrastructura existentă, TPBI face eforturi deosebite pentru a reduce cât mai mult disconfortul creat de necesitatea remodelării liniilor de transport public și face apel la înțelegerea locuitorilor cu privire la situația de fapt. TPBI roagă publicul călător să folosească mijloacele de transport public, atât cel subteran, precum și pe cele de suprafață, care acum sunt utilizate la capacitate maximă.

TPBI dă asigurări că monitorizează continuu situația din teren și dispune măsurile ce se cuvin pentru fiecare linie, ținând cont de solicitările publicului, dar și în funcție de limitele infrastructurii existente și de parcul circulant disponibil al operatorilor.

De asemenea, TPBI mulțumește publicului pentru mesajele primite de la călători, care sunt un reper important în deciziile pe care TPBI le ia, precum și în ajustările pe care le face la liniile de transport afectate, cu scopul de a reduce cât mai mult cu putință neplăcerile generate de aceste lucrări absolut necesare pentru oraș.