TPBI: Opt linii de transport public, deviate duminică pentru desfășurarea  „Legal Half-Marathon 2026″

TPBI: Opt linii de transport public, deviate duminică pentru desfășurarea „Legal Half-Marathon...

Traseele liniilor 73, 97, 104, 116, 117, 123, 312 și 323 vor fi deviate operativ duminică, 22.03.2026, între orele 07:00-14:00, la dispoziția Brigăzii Rutiere de Poliție, pentru a permite desfășurarea evenimentului sportiv „Legal Half-Marathon 2026„.

Având în vedere restricționarea traficului rutier pe Bd. Unirii (între Piața Unirii – fără afectarea circulației în rond – și Piața Alba Iulia), Bd. Mircea Vodă (între Str. Sfânta Vineri și Bd. Mărășești) și Bd. Decebal (între Piața Alba Iulia și Str. Dristorului – fără afectarea circulației pe relația Str. Dristorului-Str. Delea Nouă), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus ca liniile menționate să fie modificate astfel:

Linia 73:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Piața de Gros” și intersecția Bd. Dimitrie Cantemir/ Bd. Unirii/ Bd. I.C. Brătianu (Piața Unirii), apoi pe un traseu modificat pe Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, până la stația „Piața Sfânta Vineri”. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 97:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Clăbucet” și intersecția Str. Traian/Str. Zece Mese/ Bd. Ferdinand I, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Str. Delea Veche, Calea Călărași, Str. Delea Nouă, Str. Dristorului, Șos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, apoi traseul actual.

Linia 104:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Complex Pantelimon” și intersecția Bd. Decebal/ Str. Dristorului, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Dristorului, Șos. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, apoi traseul actual.

Linia 116:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „CFR Progresul” și intersecția Bd. Dimitrie Cantemir/ Bd. Unirii/ Bd. I.C. Brătianu (Piața Unirii), apoi pe un traseu modificat pe Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, până la stația „Piața Sfânta Vineri‟. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 117:

va funcționa între terminalul „Cartier Confort Urban” și Bd. Dimitrie Cantemir/ Bd. Unirii/ Bd. I.C. Brătianu (Piața Unirii), apoi pe un traseu modificat pe Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, pȃnă la stația „Piața Sfânta Vineri”. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 123:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Sud Vitan” și intersecția Calea Vitan/ Bd. Octavian Goga/ Calea Dudești, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, Splaiul Independenței, apoi traseul actual.

Linia 312:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Arcade Berceni” și intersecția Splaiul Unirii/ Bd. Mărășești, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii, până la stația „Piața Unirii 1″. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 323:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Zețarilor” și intersecția Bd. Mircea Vodă/ Bd. Mărășești, apoi pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual.