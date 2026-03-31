TPBI recomandă soluții alternative de transport în comun pentru locuitorii afectați de lucrările la infrastructura de tramvai

178104 – 31032026 – Pentru prima dată după 1990, Municipiul București are șansa de a reabilita și moderniza infrastructura de tramvai și cea rutieră pe unele artere din Capitală, cu fonduri europene, ceea ce afectează pentru o perioadă de timp indicatorii de mobilitate din mai multe cartiere bucureștene. TPBI a reorganizat transportul public de călători în zonele afectate în funcție de condițiile oferite de infrastructura rutieră existentă și de numărul vehicule de care dispun operatorii.

Astfel, sunt executate lucrări pe Bd. 1 Decembrie 1918, Calea Șerban Vodă, Str. Nerva Traian, Bd. Lacul Tei, Șos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Bd. Basarabia și Calea Călărași, tronsonul dintre Șos. Mihai Bravu și Hala Traian, cu menținerea circulației rutiere pe o singură bandă pe sens.

Totodată, pe Bd. Ferdinand, Str. Traian, Str. Maica Domnului, Str. Reînvierii și Str. Turmelor sunt executate lucrări care impun restricționarea totală a traficului rutier, fiind afectată funcționarea mai multor linii de transport public.

Călătorii care obișnuiau să utilizeze aceste linii au următoarele alternative:

Călătorii din zona Bd. Lacul Tei, afectați de lucrările la liniile 17 și 36, pot utiliza, prin transfer, din autobuzele liniilor 182 și 282, în vehiculele liniilor 5 și 605 sau liniile 182, 243, 282, 290, cu transfer la tramvaiul 21.

Pentru suplinirea parțială a liniei 36, acolo unde restricțiile parțiale permit circulația vehiculelor în perioada șantierelor, a fost modificat traseul liniei 101, cu un parc suplimentat, menținând legătura între zonele Obor și Pantelimon.

Pentru asigurarea transportului călătorilor de pe Str. Traian înspre zona centrală și Piața Iancului, relație asigurată anterior de liniile de tramvai 14 și 55 (aflate acum în modernizare), a fost înființată linia navetă 655, care face legătura între Piața Sf. Vineri și Piața Iancului, pe arterele rămase disponibile: „Piața Sfânta Vineri”, Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, Calea Moșilor, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, „Piața Iancului”, cu întoarcere pe Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Calea Moșilor, Str. Sfânta Vineri, „Piața Sfânta Vineri”.

Pentru a asigura legătura către Cartierul Pantelimon, călătorii pot utiliza linia 5. Aceasta asigură legătura cu zona centrală prin transfer în liniile 655 (Piața Sf. Vineri), 86 (Piața Romana), 21 (Piața Sf. Gheorghe), 66 (Piața Universității).

Călătorii afectați de lucrările de reabilitare a căilor de rulare pe Șos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Bd. Lacul Tei au ca alternativă de transport linia nou înființată 290, care asigură o legătură directă între zona Șoselei Colentina (Pasaj Doamna Ghica) și Complexul Băneasa, prin cartierele Colentina, Lacul Tei, Pipera, Aviației și Băneasa.

Lucrările de reabilitare a căilor de rulare pe Bd. 1 Decembrie 1918 impun restricționarea totală a traficului, fapt care nu permite înființarea unei linii navetă de autobuz. De aceea, recomandăm călătorilor să se deplaseze fie către bucla Faur, Bd. Lucrețiu Pătrășcanu, Bd. Basarabia, de unde pot utiliza liniile 23, 27, 335, 311, 101, 69 (care a înglobat traseul liniei 70) și 79, fie să utilizeze metroul, din stațiile Titan, Costin Georgian și Republica.

Ca urmare a lucrărilor de reabilitare a căilor de rulare pe Calea Șerban Vodă și Str. Nerva Traian, călătorii au posibilitatea de a circula cu autobuzele liniei navetă 619, ce va funcționa cu un parc suplimentat. Aceasta suplinește linia 19, între Faur și Șura Mare, iar pentru continuarea călătoriei spre capătul de linie Zețarilor se poate realiza transferul cu linia de tramvai 4 (Șura Mare – Zețarilor).

Călătorii pot utiliza pentru 90 de minute un bilet, indiferent de numărul de mijloace de transport utilizate în acest timp. Totodată, sunt disponibile călătoriile de 120 de minute în care se poate utiliza atât transportul de suprafață, cât și cel subteran. Pentru cei care vor folosi un timp mai îndelungat ambele moduri de transport, recomandăm utilizarea abonamentelor integrate pentru liniile de metrou și cele de suprafață.

TPBI monitorizează în continuare zonele afectate și solicitările venite din partea publicului călător și are în vedere suplimentarea liniilor 101, 182, 282, 290, 253, 619.

Termenele de execuție ale fiecărui lot depind de eventualele lucrări suplimentare la infrastructura adiacentă a căilor de rulare și posibile evenimente neprevăzute pe șantiere.