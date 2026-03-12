Traficul cu deșeuri periculoase vânat la nivel global

UE dă Americii de Sud, Asiei și Africii mașini uzate, iar Asia dă Europei gaze fluorurate cu efect de seră

177927 – 12032026 – Mari cantități de substanțe toxice au fost confiscate în 2025 de autoritățile de aplicare a legii din 71 de țări (inclusiv România) și numeroase organizații internaționale pentru protecția mediului în cadrul operațiunii globale ”Custos Viridis”. Operațiunea a vizat destructurarea rețelelor de crimă organizată implicate în infracțiuni legate de deșeuri și poluare. Au fost urmărite rețelele de criminalitate implicate în infracțiuni de mediu, trafic de deșeuri, poluare, spălare de bani, evaziune fiscală și corupție de pe cinci continente.

Colectarea de informații a început în ianuarie 2025, iar orepațiunile din teren s-au desfășurat din iulie până în decembrie 2025.

În total au fost făcute 1.048 de inspecții la nivel global, care au dus la arestarea a 337 de persoane.

Au fost descoperite 127.149 de tone de deșeuri, 602 tone de agenți poluanți, inclusiv 398 tone de gaze fluorurate cu efect de seră (FGas), 75 de tone de produse fitosanitare, 2,3 tone de mercur. De asemenea, au fost confiscate aproape 10 milioane de euro (numerar și conturi bancare), 130 de vehicule, utilaje, arme de foc, proprietăți imobiliare și companii.

Anchetatorii estimează că numai valoarea comercială a comerțului ilicit cu FGas poate varia între 15 și 20 de milioane de euro, în funcție de destinația finală a mărfurilor ilicite. Tipurile de deșeuri confiscate, care ar putea genera profituri ilicite de cel puțin 31 de milioane de euro, includ diverse tipuri de deșeuri periculoase. Capturile includ vehicule scoase din uz (EoLV), fier vechi, materiale plastice, panouri solare uzate, deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), anvelope și deșeuri textile.

Rețelele criminale organizate identificate

Au fost identificate mai multe rețele de crimă organizată responsabile pentru traficul ilicit de deșeuri în Europa și exportul de deșeuri în Africa, Asia și America Latină. Printre alte infracțiuni, s-a constatat că aceste rețele sunt implicate și în comercializarea ilicită a FGas, comerțul ilegal cu produse de protecție a plantelor și activități ilicite de exploatare a aurului folosind substanțe chimice periculoase precum mercurul și cianura.

Noi tendințe și fenomene

Investigațiile au scos la iveală diverse moduri de operare, inclusiv traficul ilicit de deșeuri în interiorul UE, exploatarea lacunelor legislative, frauda cu documente și nerespectarea codurilor deșeurilor. Operațiunea a scos la iveală, de asemenea, creșterea comerțului ilicit cu FG care provine din Asia și intră în UE prin granițele de vest sau prin Africa de Nord. În plus, au fost identificate diverse fluxuri de deșeuri și modus operandi predominante geografic:

În UE : Comerțul ilegal cu FGas din Asia, intră prin Europa de Vest sau prin Africa de Nord, abuzând de procedurile de tranzit.

: Comerțul ilegal cu FGas din Asia, intră prin Europa de Vest sau prin Africa de Nord, abuzând de procedurile de tranzit. Din UE : Exportul ilegal de deșeuri EoLV, textile și DEEE în Asia, Africa și America de Sud pentru câștiguri financiare.

: Exportul ilegal de deșeuri EoLV, textile și DEEE în Asia, Africa și America de Sud pentru câștiguri financiare. America Latină : Comerțul ilicit cu produse de protecție a plantelor cu impact asupra piețelor și sănătății UE.

: Comerțul ilicit cu produse de protecție a plantelor cu impact asupra piețelor și sănătății UE. Africa și America Latină: Exploatarea ilegală a aurului folosind mercur și cianură, dăunând populațiilor locale și mediului.

Operațiunea Custos Viridis a evidențiat natura globală și flexibilă a rețelelor infracționale legate de protejarea mediului.

Traficul și aruncarea ilegală de deșeuri periculoase și substanțe poluante au consecințe grave asupra mediului, inclusiv poluarea pe termen lung a solului și a apei. Capturile de mercur evidențiază legătura dintre criminalitatea împotriva mediului și activitățile ilegale de exploatare a aurului, costurile de remediere depășind potențial zeci de milioane de euro.