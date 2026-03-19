Trei propuneri FORT pentru echilibrarea prețurilor la combustibili

177995 – 19032026 – Pentru stabilizarea pieței carburanților și susținerea operatorilor de transport, Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) propune Guvernului eliminarea ICAS pentru companiile care comercializează combustibil. Măsura ar reduce presiunea fiscală din lanțul de distribuție și ar permite reflectarea rapidă a scăderilor de cost în prețul final la pompă.

O altă propunere are în vedere plafonarea adaosului comercial, diferențiat pe fiecare verigă din lanț (producător – distribuitor – comerciant final), astfel încât să se asigure transparența și corectitudine în formarea prețului, prevenind acumularea excesivă de marje comerciale succesive.

Ca ultimă soluție, FORT propune plafonarea prețului final la pompă, pentru protejarea economiei și consumatorilor de creșteri nejustificate.

În opinia FORT aceste propuneri urmăresc echilibrarea pieței, nu distorsionarea acesteia, și sunt esențiale pentru menținerea competitivității operatorilor români într-un sector puternic influențat de costul combustibilului.