Uciderea nejustificată a câinilor fără stăpân în România, semnalată și de la Bruxelles

177884 – 09032026 –Intergrupul pentru Bunăstarea și Conservarea Animalelor din cadrul Parlamentului European a transmis în data de 3 martie o scrisoare oficială Ministrului Afacerilor Interne și președintelui ANSVSA prin care a semnalat o criză sistemică în gestionarea câinilor fără stăpân din România și a solicitat o schimbare urgentă de direcție în politicile publice.

În documentul transmis autorităților române, europarlamentarii atrag atenţia asupra faptului că în România există ”o situație profund îngrijorătoare și care ridică serioase probleme de bunăstare a animalelor, etică și sănătate publică” și că ”există o neconcordanță critică între angajamentele României privind bunăstarea animalelor și aplicarea ordonanței privind eutanasia după 14 zile, care permite eliminarea la scară largă a animalelor sănătoase”.

Intergrupul arată că există dovezi privind funcționarea unor modele de tip „kill for profit”, în care contractori privați operează sub acoperirea unor contracte municipale finanțate din bani publici, în timp ce sistemul nu a reușit să reducă numărul animalelor de pe străzi şi că potrivit Organizației Mondiale a Sănătății și ICAM, uciderea în masă a câinilor este ineficientă în controlul populației canine.

Intergrupul Parlamentului European solicită adoptarea urgentă a unui cadru coerent pentru gestionarea populației canine, care să includă implementarea programelor TNVR – Capturare, Sterilizare, Vaccinare și Returnare, precizând că aceste programe abordează cauzele biologice ale creșterii populației și reprezintă o strategie dovedită științific pentru stabilizarea pe termen lung a populațiilor de câini fără stăpân, înlocuind actualul model bazat pe ucidere.

Intergrupurile sunt forumuri pentru schimburi informale de opinii cu privire la chestiuni specifice între diferite grupuri politice și pentru contacte între deputați și societatea civilă. Fiecare este alcătuit din deputați din cel puțin trei grupuri politice diferite.

Intergrupurile nu sunt organisme oficiale ale Parlamentului, dar sunt recunoscute de Parlament și sunt stabilite de comun acord între președinții grupurilor politice la începutul fiecărei legislaturi.

În Intergrupul pentru Bunăstarea și Conservarea Animalelor din cadrul Parlamentului European România are un singur membru.