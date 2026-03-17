UE nu vrea să fie ”carne de tun” pentru SUA în Strâmtoarea Ormuz

UE nu vrea să fie ”carne de tun” pentru SUA în Strâmtoarea...

177978 – 17032026 – Miniștrii de externe ai statelor Uniunii Europene au respins luni posibilitatea extinderii către Strâmtoarea Ormuz a mandatului misiunii navale europene Aspides, care este desfășurată în Marea Roșie, în timp ce președintele american Donald Trump insistă pe lângă aliații Statelor Unite să trimită nave de luptă într-o misiune menită să împiedice Iranul să blocheze traficul maritim prin respectiva strâmtoare strategică pentru comerțul cu petrol și gaze, relatează agenția EFE.

”’Acesta nu este războiul Europei”’, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, la o conferință de presă după reuniunea miniștrilor de externe din statele UE. Ea a adăugat că ”Europa nu are niciun interes într-un război fără sfârșit” în Orientul Mijlociu, dar a acuzat și Iranul că, prin represaliile în urma atacurilor aeriene americano-israeliene, ”poartă acum un război împotriva economiei mondiale”.

”Miniștrii (europeni) au reafirmat astăzi că prioritatea noastră este detensionarea și libertatea de navigație”’ și, cu toate că reuniunea lor care a avut loc luni a abordat posibilitatea extinderii misiunii Aspides, desfășurată în Marea Roșie pentru a preveni atacurile rebelilor pro-iranieni houthi din Yemen împotriva navigației comerciale, ”la ora actuală nu există nicio intenție de a modifica mandatul operațiunii’”, a precizat șefa diplomației UE.

”Nimeni nu dorește să se implice activ în acest război și, desigur, toată lumea este îngrijorată de rezultat”, a mai spus ea despre războiul din Iran, adăugând că miniștrii europeni au subliniat necesitatea ”stabilirii unor contacte diplomatice pentru a găsi soluții”.

Președintele Donald Trump a criticat ”lipsa de entuziasm” cu care unii dintre aliații SUA au primit cererea sa de a se implica cu nave de luptă într-o misiune militară menită să împiedice Iranul să blocheze traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Mai mult, Trump a amenințat cu ”consecințe foarte grave pentru viitorul NATO” dacă țările Alianței refuză să trimită nave militare în zona Strâmtorii Ormuz, cerere față de care statele membre ce s-au exprimat în această chestiune au manifestat deja rezerve.

”Cum se așteaptă Donald Trump ca o mână sau două mâini de fregate europene să facă în Strâmtoarea Ormuz ceea ce puternicele forțe navale americane nu pot face?”’, a remarcat ministrul german al apărării, Boris Pistorius. ”Acesta nu este războiul nostru, nu noi l-am început”, a completat ministrul german.

Iranul a negat că ar fi închis Strâmtoarea Ormuz în urma războiului pornit împotriva sa de SUA și Israel, dar Corpul Gărzilor Revoluționare iraniene a amenințat că va lovi în strâmtoare orice navă care are legături cu SUA, cu Israelul și cu țările susținătoare ale acestora. Cel puțin 16 nave au fost ținta unor atacuri în zona Golfului de când a început războiul, pe 28 februarie.