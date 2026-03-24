UE suflă și-n iaurt

178033 – 24032026 – Comisia Europeană invită statele membre să înceapă pregătirile pentru iarnă în contextul perturbărilor din sectorul energiei cauzate de situația din Orientul Mijlociu.

Având în vedere volatilitatea pieței generată de conflictul din Orientul Mijlociu, Comisia Europeană invită statele membre să înceapă pregătirile și sezonul de constituire a stocurilor de gaz, într-un mod coordonat și în timp util pentru iarna care vine.

Securitatea aprovizionării cu energie a UE este în continuare protejată în acest stadiu datorită dependenței limitate de importurile din această regiune și încărcăturilor de GNL care au trecut prin strâmtoarea Ormuz înainte de conflict. Însă pregătirile coordonate și în timp util sunt importante pentru a se asigura reconstituirea corespunzătoare a stocurilor de gaz pentru următorul sezon de încălzire, adaptarea la circumstanțele pieței și aplicarea mecanismelor de flexibilitate.

Într-o scrisoare adresată tuturor miniștrilor energiei din UE, comisarul a reamintit faptul că Regulamentul UE privind înmagazinarea gazelor le oferă statelor membre o mai mare flexibilitate în atingerea obiectivelor de constituire a stocurilor, pentru a putea reacționa rapid la condițiile de piață în schimbare. Această flexibilitate, inclusiv posibilitatea de a reduce obiectivul de constituire de stocuri sau de a-l atinge într-un interval de timp mai lung în anumite condiții, poate contribui la reducerea cererii de gaz în perioadele în care oferta este tensionată și la scăderea presiunii asupra prețurilor la gaz în Europa.

La ora actuală, prețul gazului ”a explodat” în urma războiului din Golf, astfel că reconstituirea depozitelor va fi îngreunată de fluctuațiile de preț. După cum se știe, țările din UE au interdicție de a se aproviziona cu gaz din federație rusă, astfel încât, ca și în cazul carburanților, sunt nevoite să găsească altenative.