USR a pus ochii pe ”academiile” politice

177976– 17032026 – Senatorul Cristian Ghinea a anunțat că parlamentarii USR au semnat şi depun şase proiecte de lege prin care solicită desfiinţarea mai multor instituţii. Este vorba despre desfiinţarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Academiei de Ştiinţe Medicale, Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Institutul Levantului, Institutului Român pentru Drepturile Omului şi Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

Ghinea invocă o economie de 27 de milioane de lei la bugetul statului, bani care ar putea fi alocați unor programe sociale. El a menţionat că mai sunt şi alte instituţii similare, dar în cazul lor nu a existat consens politic.